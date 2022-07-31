رضا حامد بيكي بسبب عادل امام: “ربنا يعفو عنه”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 31 يوليو 2022 02:47 صباحاً - حلَّ الفنان المصري رضا حامد، ضيفا، على مواطنته الإعلامية ياسمين عز، ببرنامج كلام الناس، المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”.

وبكي الفنان رضا حامد، في أثناء حديثه عن خلافه مع الزعيم عادل إمام، قائلا: “اشتغلت معاه 9 سنين، وناس نقلت له كلام غلط عني؛ فطردني”.

وأضاف رضا حامد: “عادل إمام له الفضل في إني أشارك في مسرحية بودي جارد”، موضحا: “حدث خلاف بيني وبين الفرقة بالمسرحية، واستبعدوني”.

وأوضح: “أنا لم أقل شيئا خاطئا في حق الأستاذ عادل إمام، لكن حدث موقف، واتفهم بطريقة خاطئة”، مؤكدا: “عادل إمام تاريخ كبير جدا، ولن أنسى له أي موقف، وتعلمنا منه التمثيل والكوميديا، وربنا يعفو عنه”.

وكان رضا حامد قد قال في لقاء سابق ان عادل امام قرر عدم الاستعانة به بعد النجاح الكبير الذي حققه في فيلم “أمير الظلام” حيث نقل عنه قوله له “انا قدمتك وخلاص اشتغل بعيد عني”.