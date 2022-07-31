كيف كانت أصداء اول حفل لـ امال ماهر بعد طول غياب؟.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 31 يوليو 2022 12:50 صباحاً - قال أحمد عبادة، مدير العمليات بشركة تذكرتى، إن حفلة الفنانة آمال ماهر التي أقيمت في منطقة العلمين أمس الجمعة، «كانت عالمية».

وأعرب «عبادة»، في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، عن سعادته بعودة الفنانة آمال ماهر إلى الحفلات والغناء.

وأشار إلى أن الحفلة كانت رائعة، موضحًا أن جميع الحضور أشادوا بهذه الحفل التي بيع أكثر من 95% من تذاكرها مع استمتاع المواطنين بالحفلة، خاصة أنها كانت تجربة مميزة.

وكانت الفنانة آمال ماهر كشفت عن أحدث أغنياتها التي ستطرحها خلال الفترة المقبلة وهي أغنية «ذرة رجولة».

وغنت آمال مقطعا من الأغنية خلال حفلها الذي أقيم مساء الجمعة بالعلمين الجديدة وجاء مطلعها: «ذرة رجولة أو مسؤولية أو إنسانية.. حاجات قاموسك ما يعرفهاش».

واختتمت الفنانة آمال ماهر حفلها في العلمين الذي أحيته مساء الجمعة، في أول ظهور فني لها بعد غياب 3 أعوام.

وودعت آمال جمهورها بعد تقديم عدد من أشهر أغانيها وقالت: «لنا لقاء تاني قريب، تصبحوا على خير مش هغيب تاني عنكم خلاص»، إذ أعادت غناء أغنيتها «طوبة فوق طوبة» وسط الألعاب النارية وتصفيق الجمهور ورفع بعضهم علم مصر وتحية آمال.

وكانت الفنانة آمال ماهر وجهت رسالة شكر إلى جمهورها في بداية حفلها الذي أقيم في العلمين الجمعة، وشهد عودتها إلى الساحة الفنية، على دعمها وحضور حفلها.

وقالت «آمال» خلال رسالتها على المسرح: «معنديش كلام أقوله غير إنكم واحشيني جدا.. وإن أنا هنا في مكاني»، ليشتعل المسرح بتصفيق الحضور.

وتابعت آمال: «أنا هنا بينكم ومعاكم ومنكم، وشكرا على كل شيء، وشكرا على المحبة، وشكرا على الاحترام، شكرا على كل شيء، شكرا على كل حاجة انتوا قدمتهوالي، ويا رب إن شاء الله يكون يوم جميل يليق بيكم وبجمهور جميل زيكم».

واختتم حفل الفنانة آمال ماهر بمدينة العلمين الجديدة، وحضر عدد كبير من جمهور الفنانة إلى مدينة العلمين الجديدة قبل ساعات من موعد الحفل.