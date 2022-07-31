شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو يجتمع مع سكورسيزى للمرة السادسة بمسيرته الفنية.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الممثل ليوناردو دى كابريو على بطولة عمل جديد يتعاون فيه مع المخرج مارتن سكورسيزى للمرة السادسة في تاريخهما ومسيرتهما الفنية الذى اعتاد فيها الجمهور على التمتع بأعمال تجمعهما خلال سنوات، استطاع فيها النجمان تكوين ثنائى بارز وناجح في سماء السينما العالمية.

موقع The Hollywood Reporter بدوره اشار لأن العمل سيكون مفاجأة سارة لكافة المترقبين للعمل السادس الذى يجمعهما، نظراً لكونه مأخوذ عن رواية تتطرق حول قصة السفينة البريطانية Wager، والتي تعرضت لتحطم في جزيرة قبالة سواحل أمريكا الجنوبية، وخلال الأحداث يرصد العمل كفاح القبطان وطاقم السفينة للبقاء على قيد الحياة، حيث يخوضون عددًا من المغامرات المثيرة أثناء محاولاتهم فى النجاة بحياتهم.



مارتن وليوناردو

هذا وشوهد نجم هوليوود ليوناردو دى كابريو قبل أيام وهو يستمتع بالغداء فى إيطاليا خلال رحلته فى أوروبا بغرض التنزه والاستمتاع بوقته بعد فترة من الضغوط عاشها خلال الفترة الماضية بسبب ارتباطه بالعديد من المشاريع السينمائية، خلال السنة الماضية، وظهر فى مطعم فاخر مع مجموعة من الأصدقاء قبل الاستمتاع برحلة بالقارب.

وكان الثنائى ليوناردو دي كابريو وتوبي ماجواير شوهدا أثناء قيامهما برحلة في سان تروبيه نهاية الأسبوع الماضى، وهما يستغلان وقتهما على الماء بالإضافة لجولات جت سكي مع العديد من أصدقائهم المشتركين للثنائى الذى يعتبر من أهم وأكثر الصداقات الفنية في هوليود استمرارًا منذ الصغر.