شكرا لقرائتكم خبر عن كريستن دانست بصحبة زوجها للمرة الأولى منذ عقد قرانهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدا الثنائى كريستن دانست وزوجها جيسي بليمونز وهما يستمتعا بوقتهما خلال نزهتهما الأخيرة في لوس انجلوس، إذ حرصا على تناول وجبة الغداء معاً، وذلك بعد مرور 3 أسابيع من عقد قرانهما في جامايكا مؤخراً.

وذلك بحسب تقرير نشره موقع الديلي ميل الذى انفرد بنشر الصور لأحدث زوجين هوليود، ممن اثار ارتباطهما رسمياً فى الـ 9 من يوليو الماضى ردود فعل كبيرة، خاصة أنه جاء بعد سنوات من الارتباط.



دانست مع زوجها

وكان تقرير لموقع Page Six هو من كشف عن زواج الممثلة كريستن دانست من جيسي بليمونز، وذلك بعد ارتباط وصل إلى حد 6 سنوات معاً، قررا في النهاية أن يصل للزواج الذى تم في أحد المنتجات الفاخرة داخل مدينة جامايكا، .. علاقة كريستن دانست بزوجها بدأت بالتحديد فى عام 2016، بعدما تعارف الثنائى وأعلنا عن ارتباطهما.



دانست وزوجها

وتعتبر كريستن دانست واحدة من أبرز نجمات هوليود ممن عرفن بجاذبيهتن وشهرتهن الواسعة التى اكتسبتها جراء بطولتها لسلسلة افلام سبايدر مان، والتى حققت من خلال ايرادات كبيرة وصلت إلى 2 مليار دولار حول العالم.

إلا أنها وبعد دورها خلال تلك السلسلة لم تتطور بصورة أكبر فى اختيار ادوارها، فلم تستغل نجاحها الكبير، واستمرت داخل حالة من التخبط بين الاختيارات، جعل نجمها يختفى لفترة.