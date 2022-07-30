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شكرا لقرائتكم خبر عن قلبين باللون الأحمر.. أحدث ظهور للعوضى وياسمين عبد العزيز فى الساحل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أحمد العوضي، متابعيه بصورة جديدة تجمعه مع النجمة ياسمين عبد العزيز، أثناء قضائهما عطلتهما الصيفية في الساحل الشمالي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، حيث ظهرا وهما داخل سيارة، بينما العوضي يقود وهي تجلس بجواره، وتظهر عليهما علامات احمرار البشرة بسبب أشعة الشمس، واكتفى العوضي بوضع قلبين باللون الأحمر على الصورة التي حصدت إعجابات وتعليقات بالآلاف.
وكشف العوضى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مفاجأة لكل جماهيره، إذ أعلن أنه سيعود للدراما الرمضانية العام المقبل 2023، بعد غياب عن موسم رمضان الماضى، كما أعرب الفنان أحمد العوضى، عن سعادته ببطلولة فيلمه الجديد "البلدوزر".
وكشف العوضي: "رمضان 2023 .. وحش الكون والخديوى راجعين بمسلسل جديد إن شاء الله يليق بالجمهور الغالى، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكرى، إنتاج سينرجى.. تامر مرسي"، مختتما: "على الثبات إن شاء الله إخواتي الجدعان".
العوضي وياسمين عبد العزيز
وكتب العوضي، عبر صفحته على فيس بوك: "إن شاء الله فيلم البلدوزر، قصة وإخراج طارق العريان، تأليف أحمد حسنى، إنتاج سينرجى.. تامر مرسي".
ويبدأ النجم أحمد العوضى تصوير أولى مشاهد فيلمه "البلدوزر"، مطلع أكتوبر المقبل بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، مع المخرج طارق العريان، والذى يجرى حاليًا عمليات ترشيح الفنانين المشاركين، حيث سيكون بعضهم من خارج مصر، وفقًا لأحداث العمل التي تتطلب ممثلين أجانب.