شكرا لقرائتكم خبر عن قلبين باللون الأحمر.. أحدث ظهور للعوضى وياسمين عبد العزيز فى الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أحمد العوضي، متابعيه بصورة جديدة تجمعه مع النجمة ياسمين عبد العزيز، أثناء قضائهما عطلتهما الصيفية في الساحل الشمالي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، حيث ظهرا وهما داخل سيارة، بينما العوضي يقود وهي تجلس بجواره، وتظهر عليهما علامات احمرار البشرة بسبب أشعة الشمس، واكتفى العوضي بوضع قلبين باللون الأحمر على الصورة التي حصدت إعجابات وتعليقات بالآلاف.

وكشف العوضى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مفاجأة لكل جماهيره، إذ أعلن أنه سيعود للدراما الرمضانية العام المقبل 2023، بعد غياب عن موسم رمضان الماضى، كما أعرب الفنان أحمد العوضى، عن سعادته ببطلولة فيلمه الجديد "البلدوزر".