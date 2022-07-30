شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل عن ترشحه لـ"الموسيقيين": الوضع مؤسف.. وهعلن موقفى خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بيّن الفنان مصطفى كامل موقفه من ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين خلفا للنجم هانى شاكر الذى استقال من منصبه، وأوضح "كامل" أنه لشرف له أن يطالبه زملاؤه بالترشح للمنصب .

وأوضح مصطفى كامل فى تصريح لـ"الخليج 365" إن تلقى العديد من المطالبات سواء من زملائه الفنانين أو أكاديميين ما جعله يفكر فى الأمر بجدية، لافتا إلى أنه كان لا يفكر فى العمل العام لولا مطالبات زملائه، قائلا: هستخير ربنا وهعلن خلال يومين موقفى النهائي.

وتابع مصطفى كامل: الوضع الحالي لنقابة الموسيقيين مؤسف، ويوجد فردان أو ثلاثة داخل المجلس الحالى أفسدوا فى النقابة – على حد قوله – وخائفون من توليه المنصب .

وعن موقفه من مطربى المهرجانات، كشف مصطفى كامل: سنبحث وضعهم مع خبراء الموسيقى والمختصين، والأهم شكل بلدى ووطنى أمام العالم، وكل حاجة هتتعمل فى الإطار ده.

وقرر الاتحاد العام للنقابات الفنية الثلاثة "التمثيلية والسينمائية والموسيقية" برئاسة المخرج عمر عبد العزيز فتح باب الترشح على منصب نقيب المهن الموسيقية، فى جلسته المنعقدة الإثنين الماضى، بعد قبول استقالة الفنان هانى شاكر من المنصب ذاته، حتى يتسنى للاتحاد مخاطبة الجهات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية.

ووافق مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات المهن "التمثيلية - السينمائية - الموسيقية" برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، على قبول استقالة الفنان هانى شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية بعد إصراره على هذا القرار.