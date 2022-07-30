شكرا لقرائتكم خبر عن مطربون تعرضوا لحذف أغنياتهم من يوتيوب.. آخرهم الكينج محمد منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان أكرم حسنى لأزمة كبيرة بعد حذف أغنية "للى" التي كتب كلماتها ولحنها للكينج محمد منير، بعد اتهام المطرب الشاب محمود المنسى بسرقة كلمات وألحان الأغنية من عدة أغانى، وهذه الواقعة هي ليست الأولى التي يتعرض لها مطرب كبير لحذف أغنيته من اليوتيوب ونرصد خلال هذا التقرير أبرز هؤلاء المطربين.

روبى

تعرضت النجمة روبى لحذف أغنتين من اليوتيوب، فكانت الأولى بعنوان "انا لو زعلانة"، والتي طرحتها على طريقة الفيديو كليب ولكن تم حذفها بسبب انتاج حقوق الطبع والنشر، كما طرحت أغنية بعنوان "في اللا للا" ولكن المنتج وليد منصور تسبب في حذفها بسبب تعاقده مع المطربة ساندى لتقديمها على طريقة الفيديو كليب.

محمد رمضان وسعد لمجرد

حذفت أغنية إنساي لـ محمد رمضان وسعد لمجرد من يوتيوب بعد عامين على طرحها، قبل أن تنشب خلافات بين محمد رمضان وسعد لمجرد حول نسب العائدات من أرباح الأغنية، وتردد الأنباء وقتها أن حذف الأغنية جاء بناءًا على طلب إدارة أعمال سعد لمجرد.

كريم محمد عبد العزيز والطفل محمد أسامة

حقق النجم كريم محمود عبد العزيز والطفل محمد أسامة نجاحًا كبيرًا بأغنية الغزالة رايقة من فيلم "من أجل زيكو"، والتي تعرضت للحذف في شهر إبريل الماضى، بعد أن حققت مشاهدات تجازوت 220 مليون على يوتيوب، حيث قامت إحدى الشركات بوقف الأغنية بسبب الملكية الفكرية.

نيكول سابا

تعرضت النجمة نيكول سابا لحذف أغنيتها "سمك القرش" والتي طرحتها على طريقة الفيديو، وذلك بعد ساعات على طرحها في يونيو الماضي، وأوضحت نيكول في تصريحات صحفية أن الحذف كان نتيجة مشكلة تقنية في أغنية تسببت في الحذف ثم طرحتها مرة أخرى بعدها بيومين.

حسن شاكوش وعمر كمال

تعرض مطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال لنفس الأمر بعد حذف أشهر أعمالهم الغنائية مهرجان "بنت الجيران"، بعدما تجاوزت مشاهداته 600 مليون، وجاء ذلك بسبب اتهام شاكوش وكمال بسرقة ألحان أغنية "حاجة مستخبية" لـ محمد حماقي قبل أن يرد شاكوش أن أغنية حماقي في الأساس مسروقة من لحن تركي، مما أثار جدلًا واسعًا وقام الملحن مدين بإعلان حذف الأغنية، ليعود شاكوش بعدها ويعتذر لمدين وتطرح بنت الجيران مجددًا على يوتيوب.