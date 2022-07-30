شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة السينمائى" يكرم المخرجة كاملة أبو ذكرى بجائزة فاتن حمامة للتميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، منح المخرجة القديرة كاملة أبو ذكري، جائزة فاتن حمامة للتميز، خلال فعاليات دورته الـ 44، المقرر إقامتها فى الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، وذلك تقديرا لما قدمته طوال مسيرتها الفنية التى انطلقت منذ تسعينيات القرن الماضي.

وعلق الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على قرار التكريم قائلا إن كاملة أبو ذكري، مخرجة موهوبة لها بصمة مميزة فى كل عمل أخرجته وأشرفت على صناعته، لذا وجب تكريمها من قِبل مهرجان يُقدر الفن ويدعم صانعيه، ليس فى مصر فقط وإنما فى العالم كله.

فى نفس السياق، كشف المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، أن الدورة المقبلة ستشهد احتفاء بأهم الأعمال السينمائية لكاملة أبو ذكري، مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على تحضيرات خاصة بالتكريم، ومن المقرر الكشف عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

من جانبها، قالت كاملة أبو ذكري، إن نبأ تكريمها فاجأها وأسعدها كثيرا، بل ومنحها دفعة كبيرة لتقديم أفضل ما بوسعها للجمهور، خاصة وأن الجائزة تحمل اسم سيدة الشاشة العربية، التى كانت دائما مثالا يُحتذى به لكثير من الفنانين فى مجالى السينما والتلفزيون، إذ أنها فنانة كبيرة نالت احترام وحب الجمهور من خلال موهبتها وذكائها واحترامها لذاتها ولجمهورها على المستويين الفنى والإنساني، فيما توجهت بالشكر لإدارة المهرجان التى اختارتها لتكون ضمن أحد مكرمى الدورة المقبلة.

كاملة أبو ذكري، مخرجة مصرية لها العديد من الأفلام السينمائية البارزة من بينها "سنة أولى نصب" الذى يعد أول أعمالها والذى تم إنتاجه عام 2004، ومن ثم توالت الأفلام حيث أخرجت "ملك وكتابة" و"عن العشق والهوى" عام 2006، "واحد صفر" 2009، "18 يوم" فى 2011، و"يوم للستات" 2016.

وكانت "أبو ذكري" قد عملت لسنوات قبل ذلك كمساعد مخرج فى عدة أعمال سينمائية للمخرج نادر جلال من بينها "131 أشغال" الذى قام ببطولته الفنان الكبير الراحل نور الشريف"، "هاللو أمريكا" للفنان عادل إمام، و"بلية ودماغه العالية" لمحمد هنيدي، عام 2000.

فيما عملت كمساعد مخرج أيضًا فى عدة أعمال أخرى أبرزها "البحر بيضحك ليه"، لمحمد كامل القليوبى 1995، و"الساحر" لرضوان الكاشف، وفى كلاهما قدم دور البطولة الفنان محمود عبد العزيز.

ولها فى مجال التلفزيون مجموعة من أبرز الأعمال فى السنوات الأخيرة، والتى كانت قد بدأتها عام 2004 من خلال سيت كوم "6 ميدان التحرير"، تلاه بعد ذلك عملين شهيرين للفنانة نيللى كريم هما "ذات" عام 2013، و"سجن النسا" 2014، ومن ثم "واحة الغروب" 2017.

جددت كاملة أبو ذكري، تعاونها مع نيللى كريم، التى منحها المهرجان فى وقت سابق جائزة فاتن حمامة للتميز، عام 2020 من خلال مسلسل "بـ 100 وش" الذى حقق نجاحا كبيرا حينها، فيما أخرجت فى موسم رمضان الماضى لعام 2022 مسلسل "بطلوع الروح"، الذى دارت أحداثه عن معاناة النساء فى المجتمع الداعشي.

مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد فى المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A فى الاتحاد الدولى للمنتجين فى باريس (FIAPF).