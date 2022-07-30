تداول أنباء حول وفاة الفنانة ” آثار الحكيم “

كتب امير فتحي في السبت 30 يوليو 2022 06:50 مساءً - انتشرت في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءا حول وفاة الفنانة المصرية ” آثار الحكيم ” .
وخرج الفنان ” منير مكرم ” عضو نقابة المهن التمثيلية بتصريحات صحفية له للرد على تلك الأنباء ونفيها حيث أكد على أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة .
فقال منير مكرم في تعليقه على خبر وفاة آثار الحكيم : ” آثار متواجدة حالياً في الساحل الشمالي وصحتها زي الفل ” .
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