مارتا حامد تكشف تطورات أزمتها مع طليقها فائق حسن وأصالة

كتب امير فتحي في السبت 30 يوليو 2022 06:50 مساءً - أعلنت ” مارتا حامد ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري انتصارها على طليقها الشاعر ” فائق حسن ” وحصولها على حقوقها بمساعدة السلطات الإماراتية .

وذلك على خلفية اتهامها لفائق حسن ولزوجته الفنانة ” أصالة ” باقتحام منزلها في دبي أثناء سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإخلائه من جميع متعلقاتها وأغراضها الشخصية .

فكتبت مارتا حامد في منشورها قائلة : ” قبل ما انام مرتاحة في بيتي وبيت أولادي مملكتنا الخاصة وأنام وبنتي في حضني أحب أطمن كل اللي يحبوني ويعرفوني ويعرفوا إني عمري ما أوقف غير مع الحق وعمري ما اسكت عن الحق للموت لإني بنت اصول وبنت عشائر ” .

وتابعت : ” ارتاحوا واطمئنوا أنا بألف خير وأولادي كلهم بخير .. جيراني جميعا شكرا لأنكم أبطال ولأنكم مع الحق وضد الصمت الباطل .. شكرا لأنكم ما تركتوني، وقفتوا معايا وحسستوني بالأمان ” .

وأضافت طليقة فائق حسن : ” شكرا لكل الأصدقاء أصحاب الضمير والأصول .. شكرا لكل كلمة حلوة منكم .. شكرا لروحكم الحلوة وخوفكم عليا .. مع كل الحب ” .

وواصلت مارتا حامد في منشور آخر موجهة الشكر لحاكم دبي ” محمد بن راشد ” : ” شكرا لقيادتكم الحكيمة ولإنسانيتكم التي تدرس يا قائد الإمارات العظيمة ويا أمير النزاهة حاكم دبي محمد بن راشد .. لكم من أطفالي سلام .. حقوق المرأة في الإمارات يكفلها حكامها الأشراف ” .