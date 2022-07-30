شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة نمرة يحيى حفلاً غنائيا في الإمارات.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب حمزة نمرة، حفلاً غنائياً فى أبو ظبى بالامارات، مساء اليوم السبت، وهو الحفل الذي سيقدم خلاله باقة متميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء في مختلف الدول بمناسبة موسم الصيف.

وحققت أغنية حمزة نمرة الأخيرة "فاضي شوية" 230 مليون مشاهدة، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد طرحها بشهر ونصف والأغنية من ألحان حمزة نمرة، وكلمات خليل عز الدين، وتوزيع كريم عبد الوهاب جيتار مصطفى أصلان.

وتأتى الأغنية ضمن ألبوم "مولود سنة 80" الذى يتضمن 12 أغنية، طرح منها 5 أغانى هى "مولود سنة 80" كلمات حازم ويفى، "الوقعة الأخيرة" كلمات محمد شافعى، "استعيذوا" كلمات منتصر حجازى، "الساعة 6 صباحا" كلمات عمر طاهر، وآخرهم "فاضى شوية"، وجميع الأغانى من ألحان حمزة نمرة وتوزيع كريم عبد الوهاب.

ويعود حمزة نمرة بـ"مولد سنة 80" ليطل على جمهوره من جديد بعد غياب عامين عن الساحة الغنائية منذ إطلاق ألبومه الأخير"هطير من تانى" والذى ضم 10 أغانى من بينها أغنية "الواد العبيط" و"زهرة" و"بص بص" وقد حقق نجاحًا كبيرًا خاصة أغنية "دارى يا قلبى" التي تخطت حاجز الـ220 مليون مشاهدة على يوتيوب.