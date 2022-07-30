ميسرة تصدم الجمهور بتغير كبير في ملامحها في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في السبت 30 يوليو 2022 05:47 مساءً - فاجئت الفنانة ” ميسرة ” الجمهور بتغير كبير في ملامح وجهها التي اعتادوا عليها وذلك في أحدث ظهور لها خلال استضافتها ببرنامج (كلام الناس) مع الإعلامية ” ياسمين عز ” .

وخلال اللقاء تحدثت ميسرة عن عمليات التجميل السابقة التي خضعت لها وباءت بالفشل وأثرت على شكلها بشكل واضح وجاءت نتيجتها على عكس إرادتها .

فأشارت ميسرة إلى أن بداية حوادث التجميل على حد وصفها كانت بعد مشاركتها في مسلسل (عباس الأبيض في اليوم الأسود) حيث كانت قد فقدت الكثير من وزنها وبالتالي نحف وجهها .

وتابعت : ” خدودي راحت وكنت عايزة خدود، رحت حاقنة دهون فحصل تلوث والتلوث ده كان لازم يخرج برة الجسم فدي أول حادثة ” .

وأضافت : ” التانية بقى كنت عاملة عملية تجميل مع دكتور شاطر جدا في مناخيري وكان هو غاوي الممثلة نيكول كيدمان وكان عاملي الرفعة الرومانية دي وكانت بتبان أوي فأنا داخلة علشان اشيلها وكانت بعد 10 سنين من ما عملتها ” .

وواصلت : ” رحتله مكنش فاضي، رحت لدكتور تاني والمفروض عنده شهادات تخرج كبيرة من باريس فدمرها .. وسافرت فرنسا عملتها هناك والدكتور كان عايز يشوفني بعد شهرين بس كانت ظروفي المادية وقتها لا تسمح إن أنا أرجع تاني ” .

وقالت ميسرة أنها تواصلت بعد ذلك مع الملحق الطبي في فرنسا والذي بدوره رشح لها طبيب تجميل في مصر لتتابع معه تداعيات هذه العملية وإكمال ما قام به الطبيب في فرنسا .

وأكدت الفنانة ميسرة على أنها قامت برفع دعاوي قضائية ضد الأطباء الذين تسببوا في حدوث هذه المشكلات معها حتى لا يتعرض أحد لهذا الضرر الذي تعرضت له .

وأكملت : ” انت قول أنا معرفش في الحتة دي، ده مش عيب على فكرة .. ودلوقتي بقوا دكاترة التجميل بيتخصصوا ” .