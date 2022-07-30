فنانة مصرية شهيرة : ” معنديش مشكلة اتجوز راجل متجوز لو حاجة ناقصاه من مراته “

كتب امير فتحي في السبت 30 يوليو 2022 05:47 مساءً - كشفت الفنانة ” ميسرة ” في لقائها مع الإعلامية ” ياسمين عز ” ببرنامج (كلام الناس) عن موقفها من الزواج من رجل متزوج ورأيها حول زواج الرجل على زوجته .

حيث أشارت ميسرة إلى أنها لا تمانع فكرة الزواج من رجل متزوج إذا جمعهما الحب والتوافق وكان يعاني من مشكلات مع زوجته الأخرى .

فقالت : ” معنديش مشكلة اتجوز راجل متجوز لو حبيته واقتنعت بيه وفيه حاجة فعلا ناقصاه من مراته ولا عندي مشكلة إن الراجل يتجوز على مراته .. إحنا شئنا أو أبينا الرجالة عندهم التعددية ” .

وتابعت : ” الراجل أول ما ربنا بيكرمه ويبقى معاه فلوس لازم هيتجوز، هو ربنا خلقه كده .. الست لو مقصرة معاه في حاجات معينة وهو محتاج واحدة تانية ومش عايز يغضب ربنا فيتجوز ” .

وأضافت ميسرة : ” بس لو الست عاملاله كل حاجة وهو طفس ليها أحقية إنها ترفض أو تقبل .. أنا أعرف ستات كتير تقولك جوزي يصاحب وميتجوزش عليا طيب ما هو كده إنتي بتشيليه ذنب ” .

وواصلت : ” أنا لو متجوزة وحاسة إن أنا مقصرة مع جوزي في حاجات ومش قادرة اديهاله وهو بيدور عليها وهيتجوز عشانها يتجوز .. أنا لازم أبقى عادلة مع نفسي ومع غيري والإنسان لازم يبقى متصالح مع نفسه ” .

وقالت الفنانة ميسرة في حال زواج زوجها عليها حول طريقة تعاملها مع الزوجة الثانية : ” هبقى كويسة معاها وأقدر أتحمل ده لإن أنا مقصرة .. وبالعكس هتبقى صحبتي .. لكن لو أنا مش مقصرة لا هي صاحبتي ولا هو صاحبي، خلاص الدنيا انتهت كده ” .