شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يسري يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لجلطة في القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد إبراهيم يسرى تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته مؤخرا بجلطة في القلب قائلا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الحمد لله على كل شيء أطمئن الجميع أننى بخير، وصحتى حاليا بدأت تتحسن بعد خروجى من المستشفى وخضوعى للعلاج بأمر من الطبيب المعالج لي" .

وأضاف الفنان، "أشكر كل من قام بالاتصال بى والاطمئنان عليا، والحمد لله كل اللي يجيبه ربنا كويس، وأوجه الشكر للفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وأيضا الفنان عزوز عادل على دعمهم لى .

وكانت أعلنت مؤخرا هنا إبراهيم يسرى، ابنة الفنان القدير الراحل إبراهيم يسرى، إصابة شقيقها الفنان محمد إبراهيم يسرى، بجلطة حادة فى القلب، مشيرة إلى أن حالته الآن مستقرة وربنا ستر عليه، داعية الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

وكتبت هنا، عبر ستوري حسابها على إنستجرام: "ربنا سترها عليك يا حبيبي، حمد الله على سلامتك يا حبيبي قلبي"، مضيفة "أرجوكم ادعوا لأخويا محمد يسري بالشفاء العاجل بعد إصابته بجلطة حادة في القلب".