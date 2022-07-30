شكرا لقرائتكم خبر عن ناصيف زيتون يحيى حفلاً غنائياً في لبنان.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب السورى ناصيف زيتون، حفلاً غنائياً في لبنان، مساء اليوم السبت، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن بمناسبة موسم الصيف.

وكان المطرب السورى ناصيف زيتون أحيا مؤخرا، حفلاً غنائياً، بصحبة النجمة اللبنانية إليسا، فى المملكة العربية السعودية بموسم الرياض، وحظي الحفل بحضور جماهيرى كبير وقدما الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهم التي تفاعل معها الجمهور السعودى.

وكان المطرب السورى ناصيف زيتون طرح مؤخرا، أغنية جديدة تحمل اسم "خط أحمر"، عبر يوتيوب، وهى أول تجاربه للغناء باللهجة المصرية، ومن خلال نصوير الأغنية تغزل "زيتون" في مصر وشعبها، واعتمد على عرض أشهر المعالم المصرية خلال الكليب، والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع عمر صباغ.