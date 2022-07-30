شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر سلامة تشارك لأول مرة بمسرح جلال الشرقاوى بمسرحية "مانجة هندى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الممثلة هاجر سلامة، عن سعادتها لمشاركتها على خشبة مسرح جلال الشرقاوى، ضمن فريق عمل مسرحية "مانجة هندى"، والذى يشارك فيه كوكبة من نجوم الكوميديا

والمسرحية من بطولة أحمد سلامة، و دارين حداد، و محمود عزب، وحامد مرزوق ، ورضا إدريس، ووائل عوني، ونادية سلامة، ورفيق القاضي، وعدد من الوجوه الجديدة الذي يقدمها المخرج حسام الدين صلاح على مسرح جلال الشرقاوي وتهدف المسرحية لأهمية السعي والمثابرة على تحقيق الأحلام وأنه لا يوجد حلم مستحيل، ومن تأليف أيمن العوضي، وموسيقى عصام اسماعيل واستعراضات عماد سعيد ديكور محمد الغرباوي.

وقالت هاجر سلامة:" أجسد شخصية"أم" النجم أحمد سلامة، وشجعني المخرج حسام الدين صلاح وبستفيد جدا بتوجيهاته وتعليماته، وأحمد سلامة بيديني الثقة على المسرح، وبيحتوى كل الوجوه الجديدة و بيكسر حاجز الخوف عندهم".