شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلي تطرح أغنية "القطة السافلة" بمشاركة جيفارا بابلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة حورية فرغلي أغنية تحمل اسم "القطة السافلة" بمشاركة مطرب الراب جيفارا بابلو، وهى كلمات وألحان جيفارا بابلو، توزيع مشترك بين جيفارا بابلو وميدو راشد، وتعد هذه المرة الأولى للفنانة حورية فرغلى فى مجال الغناء.

يذكر أن آخر أعمال حورية فرغلى مسلسل أيام، تقوم ببطولته: حورية فرغلي، شيرى عادل، أحمد صفوت، سلوى خطاب، ميدو عادل، محمود حجازي، رياض الخولي، ندى موسى، مي القاضي، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، سماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقي، محمد مغربي.

المسلسل من تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعي شعبي في 45 حلقة.

وشاركت أيضا بمسلسل مملكة الغجر الذي قامت ببطولته عام 2019 في رمضان مع الفنانة فيفي عبده، ونالت عنه العديد من الانتقادات بسبب أزمة أنفها التي أثرت على شكلها وأدائها خلال أحداث العمل.

مملكة الغجر بطولة كل من حازم سمير وميار الغيطي، وعزة مجاهد، سامح الصريطي، والراحل سناء شافع وهبة عبد العزيز.

وظهرت حورية فرغلي كضيفة شرف في عدد من الأفلام منها حملة فرعون، واستدعاء ولي أمر عمر .

جدير بالذكر أن أخر أعمال جيفيارا بابلو أغنية الفرح كلمات والحان جيفارا بابلو، توزيع جيفارا بابلو وميدو راشد .