شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربيني متهمة في جريمة قتل ضمن أحداث مسلسل "آخر دور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر النجمة دينا الشربيني عرض مسلسلها الجديد "آخر دور" اذى يعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتجسد دينا الشربيني خلال أحداث العمل دور فتاة يتم اتهامها في جريمة قتل ومع مرور الأحداث المحكمة تبرء ساحتها وتتوالى وتتشابك الأحداث في إطار من التشويق والاثارة.

وانتهى المخرج حسين المنباوى من مراحل المونتاج والمكساج لمسلسل "آخر دور" بطولة دينا الشربينى، والذى يتكون من 10 حلقات، وهو من تأليف وسام صبرى، حيث يعد المسلسل أولى تجارب المنباوى في مسلسلات المنصات.

مسلسل "آخر دور" يشارك في بطولته بجانب دينا الشربينى، كل من أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف وتأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

يشار إلى أن المخرج حسين المنباوى يعرض له حالياً فيلم "عمهم" فى السينمات، بطولة النجم محمد إمام، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم هدى المفتى، آيتن عامر، محمد لطفى، وآخرون.