كتب امير فتحي في السبت 30 يوليو 2022 03:50 مساءً - تجاهلت الفنانة السورية ” أصالة ” وزوجها الشاعر العراقي ” فائق حسن ” الرد على اتهام طليقة الأخير ” مارتا حامد ” لهما باقتحام منزلها في دبي واكتفي كلا منهما بتوجيه رسائل رمانسية إلى بعضهما البعض والترويج لأغنية أصالة الجديدة (بالسلامة) .
فنشر فائق حسن في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر أغنية أصالة (بالسلامة) وكتب في تعليقه عليها : ” النوايا مش سليمة بعدهم أكبر غنيمة، زدنا يعني مقلناش !! .. الله الله الله أغنية فخمة، عذبة وصوتك فيها ماخذ كل أبعاد المشاعر وواصل للذروة بدون تكلف جوزتي ” .
ومن جانبها ردت أصالة على فائق حسن بكلمات رومانسية معربة عن حبها له وتقديرها لدعمه لها فقالت : ” كلّ الّلي مرّ بحياتي بكفّة ومعك بكفّة تانيه يا أنبل وأطيب إنسان شفته بحياتي ” .
وتابعت أصالة : ” كلّ المشاعر المُستحيلة الّلي تمنّيتها وكنت على يقين إنّها مجرّد أمنيات معك صارت وتحقّقت بأبهى صورة .. يا جوزي، يا روحي، يا أبي وسيدي ودنيتي لأبعد من حدود السّما بحبك ” .
يذكر أن مارتا حامد طليقة الشاعر فائق حسن وأم أولاده كانت قد خرجت في بث مباشر مؤخرا مع الصحفي اللبناني ” إيلي باسيل ” اتهمت من خلاله طليقها وزوجته أصالة بالدخول إلى منزلها أثناء تواجدها بالولايات المتحدة الأمريكية وإخلائه من متعلقاتها بالكامل ما عدا متعلقات أولادها .
وكشفت مارتا في البث المباشر عن حالة المنزل مشيرة إلى أنها أثناء سفرها كانت قد تلقت مكالمة من فائق حسن قال بها : ” أنا رح أخد الأولاد أنا وأصالة وهذا بيتي وبيت أصالة، ورح أخد الأولاد وإذا بدهم رح ييجوا عندك ” .. وهو ما رفضته طليقته وحذرته من القيام بهذا الأمر .
وأكدت على أن البيت مملوك لطليقها لكنها تعيش فيه مع أولادها الثلاثة، مضيفة : ” حتى الملابس الداخلية شالتهم أصالة؟ مش عيب، ما بتخافوا الله؟ شو مفكرين حالكم؟ مشاهير وراكم ناس؟ الله بيشوف ” .
وأنهت مارتا حامد البث المباشر بالخروج لاستقبال رجال شرطة دبي الذين حضروا لتلقي بلاغها ضد فائق حسن وأصالة واتهامها لهما بالاعتداء على منزلها وأخذ متعلقاتها الشخصية .
كانت هذه تفاصيل خبر بهذه الطريقة ردت أصالة وفائق حسن على اتهام طليقة الأخير لهما باقتحام منزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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