بهذه الطريقة ردت أصالة وفائق حسن على اتهام طليقة الأخير لهما باقتحام منزلها

كتب امير فتحي في السبت 30 يوليو 2022 03:50 مساءً - تجاهلت الفنانة السورية ” أصالة ” وزوجها الشاعر العراقي ” فائق حسن ” الرد على اتهام طليقة الأخير ” مارتا حامد ” لهما باقتحام منزلها في دبي واكتفي كلا منهما بتوجيه رسائل رمانسية إلى بعضهما البعض والترويج لأغنية أصالة الجديدة (بالسلامة) .

فنشر فائق حسن في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر أغنية أصالة (بالسلامة) وكتب في تعليقه عليها : ” النوايا مش سليمة بعدهم أكبر غنيمة، زدنا يعني مقلناش !! .. الله الله الله أغنية فخمة، عذبة وصوتك فيها ماخذ كل أبعاد المشاعر وواصل للذروة بدون تكلف جوزتي ” .

ومن جانبها ردت أصالة على فائق حسن بكلمات رومانسية معربة عن حبها له وتقديرها لدعمه لها فقالت : ” كلّ الّلي مرّ بحياتي بكفّة ومعك بكفّة تانيه يا أنبل وأطيب إنسان شفته بحياتي ” .

وتابعت أصالة : ” كلّ المشاعر المُستحيلة الّلي تمنّيتها وكنت على يقين إنّها مجرّد أمنيات معك صارت وتحقّقت بأبهى صورة .. يا جوزي، يا روحي، يا أبي وسيدي ودنيتي لأبعد من حدود السّما بحبك ” .

يذكر أن مارتا حامد طليقة الشاعر فائق حسن وأم أولاده كانت قد خرجت في بث مباشر مؤخرا مع الصحفي اللبناني ” إيلي باسيل ” اتهمت من خلاله طليقها وزوجته أصالة بالدخول إلى منزلها أثناء تواجدها بالولايات المتحدة الأمريكية وإخلائه من متعلقاتها بالكامل ما عدا متعلقات أولادها .

وكشفت مارتا في البث المباشر عن حالة المنزل مشيرة إلى أنها أثناء سفرها كانت قد تلقت مكالمة من فائق حسن قال بها : ” أنا رح أخد الأولاد أنا وأصالة وهذا بيتي وبيت أصالة، ورح أخد الأولاد وإذا بدهم رح ييجوا عندك ” .. وهو ما رفضته طليقته وحذرته من القيام بهذا الأمر .

وأكدت على أن البيت مملوك لطليقها لكنها تعيش فيه مع أولادها الثلاثة، مضيفة : ” حتى الملابس الداخلية شالتهم أصالة؟ مش عيب، ما بتخافوا الله؟ شو مفكرين حالكم؟ مشاهير وراكم ناس؟ الله بيشوف ” .

وأنهت مارتا حامد البث المباشر بالخروج لاستقبال رجال شرطة دبي الذين حضروا لتلقي بلاغها ضد فائق حسن وأصالة واتهامها لهما بالاعتداء على منزلها وأخذ متعلقاتها الشخصية .