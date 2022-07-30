بعد اتهامه لها بالخيانة .. التعليق الأول لمنة عرفة على تصريحات طليقها محمود المهدي

كتب امير فتحي في السبت 30 يوليو 2022 03:50 مساءً - بعد إعلان الفنانة الشابة ” منة عرفة ” مؤخرا طلاقها من زوجها الفنان ” محمود المهدي رسميا خرج الأخير بتصريحات له في منشور عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري شن من خلاله هجوما عليها متهما إياها بخيانته وأن والدتها سببا رئيسيا في وقوع الطلاق بينهما و(خراب البيت) على حد وصفه .

وفي التعليق الأول للفنانة منة عرفة على تلك التصريحات استعانت ببعض الحكم التي نشرتها عبر خاصية الاستوري على إنستجرام للرد بطريقة غير مباشرة .. وجاء في إحدى الحكم : ” يراك وأنت تحارب كل ما حولك بإيمانك العظيم أنه لن يخيب آمالك ” .

وتابعت : ” يراك وأنت تصمد بدعائك وإصرارك بالرغم عن كل شيء واجهك وما زال يواجهك، يراك وأنت تستيقظ كل يوم مؤمنًا بأن الله إن كان معك فمن سيكون عليك، أما زلت لست مطمئنا وأمرك بين يدي الرحمن الرحيم ” .

ونشرت في صورة حكمة أخرى تضمنت : ” كلما أتذكر أن الله يعلم نيتي أشعر أنني مطمئن جدًا ولا أخشى أي شيء، فالحمد لله الذي يعلم ما وقر في القلب وإن زل اللسان أو طلق البصر، الحمد لله الذي يجازي على النيات ويرى ما في الضمير ويسمع، الحمد لله الذي يجازي على الصدق وسلامة القلب وصفاء النية وحب الخير للغير ” .