شكرا لقرائتكم خبر عن فيرنر يقترب من الرحيل عن "البلوز".. وشرط واحد لرحيل اللاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أوشك النجم الألماني تيمو فيرنر مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي من الرحيل عن الفريق خلال المريكاتو الصيفي الحالي، يأتي ذلك بعد توتر العلاقة بينه وبين توخيل مدرب الفريق الإنجليزي، الشئ الذي قد يجعل أيام اللاعب معدودة داخل الفريق.

ودخل اللاعب فى مشادة كلامية مع مدرب الفريق، الأمر الذي لقي غضب الأخير، مما جعله يطلب من الإدارة ضرورة تسويق اللاعب فى الإنتقالات الصيفية الحالية، ليكون إنذار للوافدين الجدد أن الإلتزام هو الشئ الوحيد الذي يضمن استمرار أي لاعب من عدمه.

ووضعت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي شرطا واحدا أمام رحيل اللاعب فى الصيف الجاري، على أن يكون الرحيل على سبيل الإعارة وليس البيع النهائى، لا سيما أن النادي لإنجليوي يسعي لتحقيق أكبر إستفادة مالية من اللاعب، حتي لا تستغل الأندية الراغبة بضم اللاعب الموقف لصالحها.



كيف يري اللاعب خطوته المستقبلية فى حال الرحيل

وأكد اللاعب لمصادر قريبة منه، إنه يفضل العودة للدوري الألماني خلال الفترة المقبلة، وتحديدا إلى لايبزيج فريقه القديم، وأوضح اللاعب إنه أحد أفضل اللاعبين فى مركزه، إضافة إلى إنه مهاجم الفريق الأول، ومن ثم لا يجب أن تتم معاملته بهذا الشكل.

وواصل أن الكثير من الأندية قد تهتم بضمه، نظرا لإمكانياته التهديفية العالية وأن رحيله عن تشيلسي الإنجليزي فى وجود توخيل على رأس القيادة الفنية الأفضل خلال المرحلة المقبلة، ومن ثم لن يقلل من قيمته كلاعب محترف.



موقف لابيزيج من ضم اللاعب فى الصيف الحالي

وأشارت تقارير ألمانية عن حدوث إتصالات بين اللاعب وفريق لابيزيج، وأكدت إدارة الفريق رغبتها فى ضم اللاعب، الأمر الذي لقي ترحاب كبير من اللاعب، ووضح إنه يحتاج لمثل هذه الخطوة، لا سيما إنه سيكون أقرب لوطنه وأسرته.

وتري إدارة نادي لابيزيج أن اللاعب سيمثل إضافة قوية للفريق خلال الموسم الجديد، فى الوقت الذي أكدت أنها ستحاول إستغلال الأزمة الأخيرة الناجمة بين اللاعب والمدرب لضم المهاجم الكبير خلال المريكاتو الصيفي الحالي، ومن المقرر أن ترسل إدارة الفريق الألماني، عرضا خلال الفترة المقبلة لحسم الصفقة تجنبا لأي صراعات قد تعرقل من إتمامها.



يوفينتوس يضع اللاعب ضمن إهتماماته ويدخل الصراع

وأشارت تقارير إنجليزية أن لابيزيج ليس النادي الوحيد الذي يسعي وراء ضم اللاعب، مشيرة إلى أن يوفينتوس الإيطالي وضعت اللاعب ضمن دائرة إهتماماتها للتعاقد معه خلال المريكاتو الصيفي الحالي.

وأكدت مصادر داخل النادي الإيطالي أن اللاعب سيعد خيار جيد للفريق فى الفترة المقبلة، حيث أن الفريق يعاني من الكثافة الهجومية فى الفترة الأخيرة، الشئ الذي ظهر واضحا خلال الموسم المنقضي، وإبتعاد الفريق بشكل مفاجئ عن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

