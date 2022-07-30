شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تقدم مسلسلا في رمضان المقبل بتوقيع مدحت وماندو العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج جمال العدل لـ"الخليج 365" ، إن النجمة نيللى كريم تشارك في السباق الرمضانى المقبل بمسلسل جديد، من تأليف مدحت العدل، ومن إخراج ماندو العدل، مشيراً إلى أن الشركة تسلمت المعالجة الدرامية أمس من المؤلف مدحت العدل، لوضع الخطة المبدئية للمسلسل، والذى تظهر من خلاله نيللى كريم بمفاجأة جديدة في الشخصية التي تقدمها .

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، منذ أن قدما سوياً مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كلا من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، أحمد مجدى، سلوى محمد على، ورحمة حسن، وعدد من الفنانين، إخراج ماندو العدل .



نيللى كريم والمؤلف مدحت العدل والمخرج ماندو العدل

كما تجدد نيللى كريم تعاونها مع المخرج ماندو العدل، بعدما نجحا سوياً في مسلسل فاتن أمل حربى، والذى عرض في شهر رمضان الماضى، وأحدث جدلا واسعاً بسبب تناوله لقانون الأحوال الشخصية، وشارك في بطولته كلا من شريف سلامة، محمد الشرنوبى، هالة صدقى، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، وعدد كبير من الفنانين.

يشار إلى أن نيللى كريم قدمت أخر أعمالها مسلسل "فاتن أمل حربى" من بطولة شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.