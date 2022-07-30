الموت يفجع إيمي سمير غانم

كتب امير فتحي في السبت 30 يوليو 2022 02:43 مساءً - نعت الفنانة ” إيمي سمير غانم ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام وفاة إحدى صديقات والدتها الفنانة الراحلة ” دلال عبد العزيز ” المقربين وتدعى ” سهير عشقي ” .

وتضمن المنشور صورة للفقيدة، كتبت إيمي في تعليقها عليها : ” ربنا يرحمك يا حبيبتي ويصبر كل أهلك ويصبرني .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

وفي منشور آخر نشرت إيمي صورة تجمعها بصديقة والدتها الراحلة وأرفقتها بتعليق جاء فيه : ” بحبك ” .

كما شاركت أيضا إيمي سمير غانم صورة ل ” سهير عشقي ” برفقة الفنانتين الراحلتين ” رجاء الجداوي ” و ” دلال عبد العزيز ” وعلقت عليها قائلة : ” حبايبي ” .

وكانت قد أعلنت خبر وفاة ” سهير عشقي ” الإعلامية والفنانة ” منى عبد الغني ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

فكتبت : ” وداعا يا صديقتي وتوأم روحي الغالية سهير عشقي .. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ” .

وتابعت منى عبد الغني : ” عزائي الوحيد إنك لقيتي الله يوم جمعة وليلة رأس السنة الهجرية .. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لها ولنا واجعل أسعد أيامها يوم لقائك ” .

https://www.instagram.com/p/CgnPsjXjIGP/

https://www.instagram.com/p/CgnVcKHjlBx/

https://www.instagram.com/p/CgndOe8j24S/