شكرا لقرائتكم خبر عن المنسى يعتذر لأكرم حسنى بعد أزمة أغنية "لِلى" ويبارك لـ محمد منير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر المطرب الشاب محمود المنسي، للفنان أكرم حسني بسبب سوء التفاهم الذي جرى مؤخرًا بينهم بسبب أغنية "للي"، واتهامه لأكرم حسنى، باقتباس لحن الأغنية التي غناها الفنان محمد منير، من أغنيته "ولد الهلالية" التي نشرها المنسي عام 2017.

وشارك المنسي، مقطع فيديو له عبر حسابه على "فيس بوك"، قال فيه: "ازيكم، بالنسبة للجدل اللي أثير الأيام اللي فاتت بخصوص تشابه لحن أغنيه (للي) مع أغنيتي ولد الهلاليه ومطالبتي بحقوقي الأدبية، فأنا حابب أوضح أكتر من نقطة، أنا لما نزلت أغنية "لِلي" وسمعتها، لاحظت على طول إن لحنها يكاد يكون متطابقًا مع لحن أغنيتي، فأنا كفنان غيرت على شغلي وتعبي وعملت فيديو أطالب فيه الناس إن هي تحكم، وعملت خطوات نحفظ فيها حقوقنا وقدمنا شكوى على فيديو الشركه المنتجة واتقفل".

وأضاف: "من بعدها الشركة المنتجة تواصلوا معنا، وقعدت مع الفنان أكرم حسني، وبصراحة الراجل استقبلني في بيته، وأحسن ضيافتى، وكان في منتهى منتهى الأدب والذوق والاحترام، بس ما وصلناش لحل، وبعدها أخويا وصديقي الفنان أمير محروس، تواصل معايا وحاول يقرب وجهات النظر، وأنا بشكره جدًا من كل قلبي على مجهوده لحد ما رجعت لنفسي، وحطيت النوتين جنب بعض، لقيت فيهم تشابه كبير لكن مش تطابق".

وأوضح: "وهنا أدركت أنى إساءت تقديرى للموقف تمام، وزى ما انا قولت قبل كدا وان الفلكلور ملك للجميع في التصرف فيه، فا انا استخدمت الفلكلور بتصرف وهو استخدمه بتصرف، والنتاج الأخير إن الأغنيتين مش شبه بعض".

وتابع: "وبالنسبة للاتهامات اللي بتقول إن أنا سارق من الفولكلور فأنا واخد بيت واحد بس من الفولكلور، وبنيت عليه أغنية أربع دقائق من إبداع المؤلف والملحن تقدروا تسمعوهم، وعندنا أمثلة كتير من الموضوع ده، وتعملت في أغاني كتير أنتم بتحبوها زي على حسب وداد لعبد الحليم حافظ، زي أغنيه خطوة يا صاحب الخطوة من ألحان عزيز الشافعي وأغاني تاني كتير جدا".

وأكد على انزعاجه من عناوين السوشيال ميديا التي قالت إنه يتهم أكرم حسني بالسرقة، قائلا: "وكمان ضايقني عناوين السوشيال ميديا اللي بتقول إن أنا بتهم أكرم حسني بالسرقة، وده محصلش إطلاقا في أي تصريح مني، ولو الكلام تحور ووصل لك بالشكل ده، فحقك عليا أنت أخ كبير وفنان مبدع، وكلام زي ده ولا يأثر إطلاقا في حد بتقلك، فكان لازم أطلع تاني وأوضح سوء التقدير واعترف بغلطي".

وتابع: "أخيرا أنا قفلت الموضوع ده تماما ومش هتكلم فيه تاني، وحابب أبارك لفريق عمل "لِلى" أبدعتوا بصراحة، ومبروك للكينج وجمهوره، على طول فى حته تانية".

وكان المطرب الشاب محمود المنسى، قد اتهم الفنان أكرم حسنى بسرقة لحن أغنية "للّى" للنجم محمد منير، من كلمات وألحان أكرم حسنى. والتى طرحها الكينج وحققت نجاحا كبيرا بين عشاقه.

وقال المطرب الشاب فى فيديو مصور: "إن أول أغنية من إنتاجى كانت بعنوان ولد الهلالية.. بصراحة أنا مضايق جدا من بعد ما نزلت أغنية محمد منير (للّى) واتفاجئت إن اللحن بتاعها (كوبى بست) من أغنيتى.. أنا مش طالع أتهم حد بعينه ولا محتاج تبريرات زى توارد الأفكار أو توارد الألحان.. لأن الفنان محمد منير فنان كبير وله تاريخ مشرف وأنا من عشاقه.. وأكرم حسنى فنان مبدع.. لكن بعيدا عن آرائنا الشخصية أنا متمسك بحقى الأدبى جدا".