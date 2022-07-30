شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يعتذر لكريس روك عن صفعة الأوسكار.. والأخير: مش مستعد أتكلم معاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ الممثل العالمي ويل سميث متابعيه وجمهوره بعد مرور 4 شهور على واقعة ضربه الممثل كريس روك فى حفل الأوسكار، من خلال فيديو اعتذر فيه بشكل علني للجميع عما فعله بحفل الأوسكار حينما صفع كريس أمام الجميع بعد دعابته الذي اعتبرها سميث بمثابة سخريته من زوجته.

ويل سميث أكد إنه حاول التواصل مع كريس بعدها والاعتذار، ولكن الرسالة الذى تلقاها من كريس كانت صادمة حيث أكد له الأخير: غير مستعد للحديث حاليا.

وأضاف ويل سميث موجها حديثه لكريس انا مستعد للحديث معه حينما يكون جاهزا للتواصل، واعتذر مرة أخري لأني خيبت أمال جمهوري بتصرفى، والذى لم يكن مقبولا أمام أي ظرف أو مبرر.