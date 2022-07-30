شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يعتذر لكريس روك عن صفعة الأوسكار.. والأخير: مش مستعد أتكلم معاك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاجأ الممثل العالمي ويل سميث متابعيه وجمهوره بعد مرور 4 شهور على واقعة ضربه الممثل كريس روك فى حفل الأوسكار، من خلال فيديو اعتذر فيه بشكل علني للجميع عما فعله بحفل الأوسكار حينما صفع كريس أمام الجميع بعد دعابته الذي اعتبرها سميث بمثابة سخريته من زوجته.
ويل سميث أكد إنه حاول التواصل مع كريس بعدها والاعتذار، ولكن الرسالة الذى تلقاها من كريس كانت صادمة حيث أكد له الأخير: غير مستعد للحديث حاليا.
وأضاف ويل سميث موجها حديثه لكريس انا مستعد للحديث معه حينما يكون جاهزا للتواصل، واعتذر مرة أخري لأني خيبت أمال جمهوري بتصرفى، والذى لم يكن مقبولا أمام أي ظرف أو مبرر.
وكشف مؤخرا موقع الديلي ميل عن خضوع النجم العالمي ويل سميث للعلاج النفسي بعيدا عن الأضواء، وذلك بعد صفعه لكريس روك في حفل الأوسكار، وكشف مصدر للموقع أن ويل سميث يعمل على فيلمه الجديد I Am Legend 2، لتكون خطوة كبيرة لعودته مرة أخرى، وذلك بعدما انشغل الجمهور بقضية جوني ديب وآمبر هيرد وأصبحت واقعة الأوسكار من الماضي.
يأتي تقديم فيلم I Am Legend في جزئه الثاني، بعد مرور ما يقارب الـ15 عاما على طرح الجزء الأول للنجم العالمي ويل سميث.