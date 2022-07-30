شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل صور لـ هاجر أحمد وزوجها أحمد الحداد في عيد زواجهما الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة هاجر أحمد، بعيد زواجها الأول، مع زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد، ونشرت هاجر عبر حسابها على "إنستجرام"، صور من الاحتفال وكتبت على الصور قائلة :"عيد زواج سعيد حبيبى.. أنت تكفى ألف مرة بما فيه الكفاية.. أحبك أحمد"، وبمناسبة عيد زواجها شاهد أجمل صور هاجر أحمد مع زوجها.



هاجر احمد و زوجها



هاجر احمد و زوجها



هاجر احمد و زوجها



هاجر أحمد و زوجها



هاجر أحمد و زوجها



هاجر أحمد و زوجها



هاجر أحمد و زوجها



هاجر أحمد و زوجها

شاركت هاجر أحمد فى موسم عيد الفطر بفيلم "زومبى" أمام النجم على ربيع، والفيلم بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.