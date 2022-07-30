شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يوضح سبب إلغاء حفله فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر المطرب رامى جمال، عن حفله الذى كان من المقرر إقامته أمس الجمعة في الساحل، وأوضح رامى الأسباب في بيان عبر حسابه على فيس بوك.

وجاء في البيان: توضيح هام بشأن الفنان رامي جمال وصل قبل موعد الحفل بيوم في الساحل الشمالي وأيضاً ووصل مكان الحفل الساعة التاسعة والنصف ولم تلتزم شركة التنظيم بالاتفاق المالي المتفق عليه وانتظار الفنان لمدة ثلاث ساعات، وذلك أدى إلى اعتذار الفنان ومغادرته، وذلك لعدم احترامهم للفنان أو الجمهور".

واستكمل:" ويعتذر الفنان بشدة لجمهوره المتواجد بمكان الحفل، ولكن يوجد التزمات ماليه للفرقة والانتقالات والإقامة التي قام الفنان بدفعها من خلاله نظراً لعدم التزام الشركة المنظمة .. ويؤكد أنه آخر تعامل مع ذلك الشخص والشركة الخاصة به ويكرر الفنان بالاعتذار إلى جمهوره الكبير المحترم الذي تواجد اليوم في مكان الحفل وسوف يقوم بتنسيق موعد قريب لإقامة حفل مع الإدارة لتعويضهم عن ما حدث".



رامى جمال

وطرح رامى جمال، أغنية جديدة تحمل اسم "يستاهل بوستين"، وهى نفس اسم ألبومه، وذلك بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده، الإثنين الماضى ، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر توما.

ويضم الألبوم الجديد 12 أغنية، وسيتم طرحها بشكل متتابع خلال شهرى يوليو وأغسطس، ومن أسماء الأغنيات "بقيت أخاف"، "خلينا قاعدين"، "موقف صعب"، "قمر ومنور"، "أنا دلعت"، "مسيرى أنساك"، "أدبتنا الدنيا"، "شفت الحقيقة"، "سيبنا بعض"، "كلمينى شوية عنى"، "فى جمال كده".

وتعاون رامى جمال فى الألبوم مع الشعراء أمير طعيمة، أحمد عبد النبى، محمد أبو نعمه، عمرو المصرى، أحمد المالكى، محمد عاطف، إبراهيم جاد ومن الملحنين أحمد العدل، غريب، محمود أنور، مدين، محمد أنيس، أما الموزعين أحمد إبراهيم، توما، الهامى دهيمة، وأحمد حسام، وسام عبد المنعم، أسامة الخطيب، يحيي يوسف، أحمد عبد السلام، كما قدم رامى جمال عدد من الأغنيات من ألحانه.

وكان رامى جمال، قد روج لألبومه الجديد، قائلًا: «شكراً لشركتنا وشكراً لكل المبدعين وكل فرد شارك في الألبوم ده وفى كل خطوة عملناها لفنان هو نتيجة لتعب وحب ومجهود كل الصناع، وما كان ليكون من غيرهم وعد إن شاء الله تتبسطوا جاهزين ولا إيه».