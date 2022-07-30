شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الرياضة والتضامن أبرز حضور حفل آمال ماهر بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ووزيرة التضامن نيفين القباج، والفنانة إلهام شاهين، على حضور حفل الفنانة أمال ماهر والذي أقيم اليوم بمدينة العلمين الجديدة، "العلمين أرينا" الذي يعتبر عودة لها بعد توقفها لما يقرب من عامين.

وعرض الإعلامي رضوان خلال برنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc"، جانبا من البروفات الأخيرة والاستعدادات النهائية لآمال ماهر قبل انطلاق الحفل الجمعة المقبل.

وخلال مداخلة لها بالبرنامج، قالت الفنانة آمال ماهر، إن تؤهل نفسها وتستعد نفسيا ومعنويا من أجل حفلتها القادمة، موضحة أنها تشعر وكأنها أول حفلة تقيمها في حياتها، وأنها تشعر بتوتر كبير.

وأضافت: "أي حفل قمت به من قبل كنت أشعر بالخوف، ولحظة لقائي بالجمهور لحظة مخيفة، لأنك تحمل مسئولية ثقتهم وحبهم وأمور كثيرة في الحسبان، وترغب في أن تكون على الوجه الأكمل لأن شغف الجمهور له ثمن".

وقالت: "هناك توتر غريب، ومن أول لحظة أرى حب الناس أهدأ لانني أشعر أنهم يحتضنوني، وسيكون هناك حاجات من الألبوم الجديد وسيكون مفاجأة، وهما أغنيتين، مع الأغاني التي يعلمها الناس، وأمور من تراثنا القديم سأغنيها وأتمنى أن يكون حفل يليق بحب الناس واحترامهم".