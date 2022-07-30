شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عروض مسرحية وورشة وندوتان لعصام السيد ومراد منير في المهرجان القومى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصرى، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، في دروته الخامسة عشرة، اليوم، مؤتمرين صحفيين للمكرمين المخرج الكبير مراد منير، والمخرج الكبير عصام السيد، بالإضافة إلى انطلاق ورشة العرائس الذي يقدمها الفنان عماد أبو سريع، فضلا عن 5 عروض مسرحية ضمن مسابقة العروض بالمهرجان.

وتنطلق اليوم أولى حفلات التوقيع، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بإقامة مؤتمر صحفي وحفل توقيع كتاب المخرج الكبير مراد منير، يديره الكاتب مصطفى سليم، يعقبه في تمام الثالثة عصرا، مؤتمر صحفي وحفل توقيع كتاب المخرج الكبير عصام السيد، يديره الناقد باسم صادق.

وتنطلق اليوم ثالث ورش المهرجان، بانطلاق ورشة العرائس الذي يقدمها الفنان عماد أبو سريع، على مدار أربع أيام متتالية، من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الرابعة عصرا، بالمجلس الأعلى للثقافة.

ويقام خلال الخليج 365 من المهرجان 5 عروض مسرحية، تبدأ أولى تلك العروض بعرض "دوار البحر" للمخرج محمد على إبراهيم على مسرح السلام في تمام الساعة السادسة مساء، وفى نفس التوقيت يعرض "البير" للمخرج أحمد سمير متولي بقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، وفى تمام الثامنة مساء يعرض "سينما 30" للمخرج محمد زكى على مسرح وزارة الشباب والرياضة، وفى التوقيت ذاته يعرض "المطبخ" للمخرج محمد عادل بقاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة، وفى تمام العاشرة مساء يعرض "الباب المغلق" للمخرج محمود الدياسطي على مسرح العرائس.