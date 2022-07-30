تسريب صورة لشيرين عبدالوهاب في البحر مع رجل مجهول.. والجمهور يتساءل هل هو حبيبها الجديد؟! – شاهد

كتب امير فتحي في السبت 30 يوليو 2022 11:43 صباحاً - ضجت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بصورة للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ظهرت فيها الى جانب رجل مجهول الهوية وذلك خلال قضائها لعطلتها في الساحل الشمالي.

وتفاعل كثير من المتابعين مع الصورة، متسائلين ان كان الرجل هو حبيبها الجديد خصوصًا بعد انفصالها عن زوجها الفنان والملحلن المصري حسام حبيب والازمات التي وقعت بينهما مخرًا.

وظهرت شيرين عبد الوهاب، خلال الصورة وهي ترتدي البوركيني، واتضح الذي كان يجلس بجوارها هو صديقها المنتج محمد حامد، وبدا عليها السعادة، بالرغم من تقدمها ببلاغ ضد حسام حبيب، وتوجيه اتهامات له من بينها الاستيلاء على مبلغ مالي بالتحايل.

شيرين عبد الوهاب وصديقها المنتج محمد حامد يستمتعان بقضاء الإجازة الصيفية

يُشار أن تلك الصورة المثيرة للجدل بالإضافة إلى صور أخرى قامت بشرها الاستيلست ياسمين رضا، وهي شقيقة الفنانة المصرية زينة، والتي تجمعها صداقه قوية بشيرين عبد الوهاب وجمعتهما الصور خلال لقائها بها مؤخرًا على شاطئ البحر في إحدى القرى بالساحل الشمالي.

شيرين عبدالوهاب تعلن مقاضاتها لحسام حبيب:

وكانت قد أصدرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بيانا رسميًا، اعلنت خلاله اتخاذها الإجراءات القانونية ضــد زوجها السابق حسام حبيب.

شيرين قالت في بيانها: “تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الوقــائع التي تمثل عدة جــرائم ومن أجل ذلك تم توكيل مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه طـــليقها حسام حبيب”.

وأضاف البيان: “تهــيب الفنانة شيرين عبدالوهاب السادة الصحفيين والإعلاميين عدم التواصل معي بشأن هذه القضايا وأنني سوف أركز من اليوم في عملي فقط، وسوف أترك الإجراءات القانونية إلى مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي وكلي ثــقة فيه وفي قضاء مصر العادل في استعادة حقوقي”.

شيرين عبدالوهاب تتهم حسام حبيب بضربها وسرقتها:

وكانت قد كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب تفاصيل تذكرها لأول مرة في علاقتها بطــليقها الفنان حسام حبيب، وذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة”، تقديم لميس الحديدي على قناة On.

شيرين عبدالوهاب أكدت أنها تعرضت لعنف بدني من حسام حبيب، حيث قالت: “حسام حبيب مش بيشتغل وبيحــبسني في البيت 24 ساعة في غرفة نومي، وأنا غـــلطت في حق نفسي، وكنت بحاول أحافظ على بيتي، ولكن ده مكــنش بيت ده عشة فران، حسام مكنش بيزور أهله ولا بيعمل حاجة وقاعد في البيت بس وشغلي كان بيدمــر، وهو خســـرني كل الناس أخويا وأمي وأصحابي والسواق والخدامة”.

وطالبت بعلاجه نفسيا، قائلة: “كان بيضــربني ويشـــتمني وينــكد عليا لما أرجع عاملة حفلة أو فرح ناجح، حسام لازم يتعــالج نفسيا لأنه عنده حب امتلاك، حسام قالي إنتي تخــنتي وأنا عايز واحدة أتباهى بيها قدام الناس، وكان بيضــربني ويسحــلني على الأرض ويشـــتمني”.

وكشفت أنها عادت له بعد طـــلاقهما ولكن بشروط، حيث قالت: “إحنا اتطـــلقنا لما قصيت شعري طـــلاق بائن، ولما هديت من الكـــارثة قولت لازم أديله فرصة تانية لأننا بنحب بعض، وكنت فاكراه إبني مش جوزي بس، وعملت ستوديو علشان نعمل أغانينا فيه، ولما رجعت له كان ده بشروط إن كل واحد له بيته، بس المشـــاكل رجعت تاني، وأنا عندي مشــكلة في شخصيتي إني لما بتعــصب بأذ ي نفسي مش غيري”.

واعتــذرت لجمهورها على كذبهم عليها، بقولها: “موضوعي بوَّ خ لكن طالما الناس عارفة موضوعي من الأول، فأنا عاوزة أستغــفر ربنا على الكــذب اللي كـــذبته علشان أخلي صورة إنسان تبقى كويس”.

وأضافت: “أنا كــذبت رغم إني مش بحب الكــذب.. كــذبت في حاجات كتير علشان انا بنت أصول وعلشان أرفع صورة إنسان رغم إنه ممكن يروح في أي يوم يتجوز من عائلة تانية .. على الأقل يتجوز وأخلص منه.. لو كنت فضلت أقول عليه كلام وحــش مكــنش هيعرف يتزوج.. أنا شخصيا نفسي يتجوز ويغــور ويبــعد عني”.

وأكدت أنها كانت تعتقد أنها بذلك تحافظ على بيتها، حيث قالت: “أنا غــلطت في نفسي، لكن مش عــيب إن الست المشهورة تكون متجوزة وبتحاول تحافظ على بيتها.. كنت فاكرة إني بحافظ على بيتي لكنه مكــنش بيت، دي كانت مصيدة فئران.. أنا كنت عايشة عيشة الفار اللي دخل مصيدة فار علشان ياكل حتة جبنة لغاية ما يمــوت”.

واتهــمته بســرقة سيارتها أثناء تواجدها في الساحل الشمالي، وأكدت أن هذه السيارة ملكها وأنها كانت قد اشترتها لحسام حبيب في فترة زواجهما، لتفاجأ بمكالمة يهــددها فيها بأنه سيتهمها بســرقة السيارة منه.

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