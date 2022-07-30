إبتسام تسكت تحصد المليون مباشرة مع لايف ستايلز ستوديوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد يومين فقط من صدورها، حققت أغنية النجمة المغربية ابتسام تسكت الجديدة “مباشرة” أكثر من مليون مشاهدة على قناة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بموقع “يوتيوب”.

أغنية “مباشرة” باللهجة المغربية من كلمات وألحان رحال الوزاني، وتوزيع عبدالصمد عكيف، أمّا الكليب فحمل توقيع المخرج عماد ازويات وترجم كلمات الأغنية التي تتناول موضوع الخيانة بصورة واقعية أشبه بالأفلام.

وتلقت ابتسام تسكت الكثير من التعليقات الإيجابية حول موضوع الأغنية والرسالة الإجتماعية التي تحملها وأرادت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أن توجهها لكل إمرأة تتعرض للخيانة من شريك حياتها.

يذكر أن أغنية “مباشرة” تمثل التعاون الأوّل الذي يجمع الفنانة ابتسام تسكت مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.