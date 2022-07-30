بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة دقيقة واحدة مضت التعليقات على عاصي الحلاني يفتتح أمسيات جرش وتكريم خاص من إدارة المهرجان مغلقة

متابعة بتجــرد: افتتح النجم اللبناني عاصي الحلاني أولى أمسيات “مهرجان جرش”، في حفل حضره جمهور عريض من محبّيه في الأردن والبلدان المجاورة.

افتتاح عاصي الحفل بكلمة وجهها إلى الجمهور الذي حضر خصيصًا لملاقاته في جرش قائلًا: “الله يحمي الأردن، أحمل في قلبي مساء ​بيروت​ والقيه محبة على أهل عمان وأهل جرش، والله يحمي أهلها وشعبها يا رب، وأن شاء الله دايما بضل بلد المحبة وبلد السلام”.

وبدأ عاصي أمسيته الغنائية الجميلة في جرش بأغنية “بيكفي إنك أردني”، والتي أساس كلماتها “بيكفي إنك لبناني” ولكنه حولها إلى الأردن كتحية لشعبها.

وأطرب بعدها الجمهور بمجموعة من أغنياته الشهيرة، مثل: “بحبك وبغار”، و”مثل الكذبة”، و”سألوني إن كنت بحبك”، و”ضحكة حبيبي”، وختم الحلاني وصلته بـ”ميدلي” من تراث بلاد الشام، وغنى “الهوارة”.

وفي نهاية الحفل، كرم مازن قعوار مدير مهرجان جرش، الفنان عاصي بدرع المهرجان.