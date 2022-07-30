تامر حسني “عشأنجي” تحاصره الملايين على “يوتيوب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعيش النجم المصري تامر حسني حالة من النجاح الإستثنائي بعد طرح ألبومه الجديد “عشأنجي”، وتحقيق الأغنيات الجديدة التي يضمها انتشارًا كبيرًا في مصر والوطن العربي.

ويظهر الإنتشار الكبير لأغنيات ألبوم تامر حسني “عشأنجي” من خلال تفاعل الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي حيث تحقق ملايين المشاهدات عبر موقع “يوتيوب”، هذا فضلًا عن الفيديوهات التي تنتشر لمحبّيه وهم يستمعون للأغنيات ويقومون بحركات تعبيرية تتجرم الكلمات في مختلف البلدان العربية ودول الإغتراب.

وحقق ألبوم “عشأنجي” أكثر من 25 مليون مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط من صدوره على قناة “روتانا” الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وجاءت مشاهدات أغنيات الألبوم كالتالي: “ليه طله” بأكثر من 2.9 مليون مشاهدة وهي من كلمات هاله الزيات، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع El Nabulsi، “أحلى كلام” بما يقرب من 2.5 مليون مشاهدة وهي من كلمات كريم حكيم وتامر حسني، وألحان مودى منير و امر حسني، وتوزيع برونزي، “ما بجيش بالطريقة دي” بأكثر من 2.3 مليون مشاهدة وهي من كلمات تامر حسين، وألحان، تامر علي، وتوزيع يحيى يوسف.

و“بعد مؤقت” بأكثر من 3 ملايين مشاهدة وهي كلمات رمضان محمد، ألحان مودي منير، وتوزيع محمود صبري، “سوحنا” بما يناهز 2.5 مليون مشاهدة وهي من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، “زي الأيام دي” بأكثر من 2.5 مليون مشاهدة وهي من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع El Nabulsi، “خدنا مناعة” بحوالي 2.3 مليون مشاهدة وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان بلال سرور، وتوزيع توما، “سجل يا تاريخ” بأكثر من 2.5 مليون مشاهدة وهي من كلمات تامر حسني وعليم، وألحان تامر حسني ومحمود ميري، وتوزيع El Nabulsi.

أمّا أغنية عنوان الألبوم “عشأنجي” فحققت أكثر من 4.4 مليون مشاهدة والأغنية من كلمات حماده السيد، وألحان مديح محسن، وتوزيع أمير محروس، وقد أصدرها تامر حسني بفيديو كليب مميّز من إخراجه.