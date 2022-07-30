شاهد.. لحظة سقوط شاشة عملاقة على فرقة غنائية في هونغ كونغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سقطت شاشة عملاقة LED وأصابت اثنين من الراقصين ضمن فرقة “ميرور” الغنائية، التي كانت تؤدي حفلا مساء الخميس في ​هونغ كونغ​.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أعضاء الفرقة، أنسون لو وإيدان لوي، تؤديان مع عشرات الراقصين عندما تحطمت إحدى شاشات LED المعلقة على المسرح.

وأصابت الشاشة راقصة واحدة على رأسها وجسمها قبل أن تنقلب على شخص آخر بينما كان الجمهور يصرخ في رعب، فيما هرع بقية المؤدين إلى خشبة المسرح لمساعدة الذين تعرضوا للإصابة.

وأكدت الشرطة أن الراقصتين كانتا في حالة واعية عندما نقلتا إلى المستشفى، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن المستشفى قال إن إحدى الراقصات في حالة خطيرة بينما الأخرى مستقرة.