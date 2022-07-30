نجوى كرم تحصد محبة 13 مليون متابع على “انستغرام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاعت النجمة اللبنانية نجوى كرم وعبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” تخطي حاجز 13 مليون مستخدم يتابعونها ويتفاعلون مع أبرز نشاطاتها الفنية والاجتماعية.

وتتمتّع نجوى كرم بقاعدة جماهيرية واسعة في الوطن العربي، إن كان على صعيد الحفلات التي تحييها ويحضرها آلاف المتفرجين من دولة إلى أخرى أو على صعيد أعمالها الغنائية وألبوماتها التي تحقق مبيعات عالية في الشرق الأوسط، وأيضًا إلكترونيًا فتعتبر من أكثر الفنانين العرب متابعةً وتأثيرًا.

يذكر أن نجوى كرم تستعد خلال الساعات المقبلة لطرح أغنية جديدة بعنوان “ساعة بيضا” من كلمات اميل فهد وألحان جورج مارديروسيان.

كما كانت نجوى قد طرحت منذ أسبوعين أغنية “الدّنيي حلوة”، من كلمات وألحان جهاد حدشيتي، وتوزيع روبير الأسعد، ومكس وماستر فادي جيجي.

وتم تصوير فيديو الأغنية بكاميرا هاتف محمول، كما أعادت من خلاله نجوى كرم ارتداء ثلاثة فساتين كانت قد ظهرت بها في مناسبات مختلفة في فترة التسعينيات، أحدها من تصميم إيلي صعب، وفستان آخر أطلت به في فعاليات مهرجان قرطاج سنة 1992.