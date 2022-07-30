قضاة بريطانيون يحكمون ببقاء وصية الأمير الراحل فيليب سرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ذكر قضاة استئناف في بريطانيا أنه كان قرارا صائبا عقد جلسة استماع سرية بشأن وصية الأمير فيليب الزوج الراحل للملكة إليزابيث الثانية، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وخسرت صحيفة ” الغارديان” محاولة من أجل تطبيق الشفافية في محكمة الاستئناف ،بعدما أصدر قاض في وقت سابق حكما بأنه يجب أن تظل الوصية خاصة لمدة تسعين عاما على الأقل لحماية “كرامة” الملكة إليزابيث الثانية.

وقال محامو الصحيفة إن مبادئ العدالة المفتوحة تعني أنه ما كان يجب استبعاد وسائل الإعلام من حضور جلسة الاستماع.

وقال القضاة برئاسة القاضي جيفري فوس، في حكم اليوم الجمعة “أنه صحيح أن القانون يطبق بالتساوي على العائلة المالكة، ولكن هذا لا يعني أن القانون يسفر عن نفس النتائج في كل المواقف. هذه الظروف، مثلما قلنا، استثنائية”.

ويمتلك قاضي لندني خزنة بها أكثر من ثلاثين ظرفا هي وصايا الأعضاء الراحلين من العائلة المالكة البريطانية ترجع إلى أكثر من قرن.

ورحل دوق أدنبرة زوج الملكة والمؤتمن على أسرارها عن 99 عاما في نيسان/أبريل العام الماضي.