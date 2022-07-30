“عشاق الدنيا”.. لطفي بوشناق بليلة من العمر مع جمهوره في الحمامات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في “ليلة من العمر” كما وصفها، أحيا الفنان التونسي ​لطفي بوشناق​ حفلا غنائيا في تونس ضمن مهرجان الحمامات الدولي.

وتخلل الحفل حضور عدد كبير من الجماهير وقدم بوشناق باقة من أجمل أغانيه القديمة التي حفظها الجمهور وتفاعل بالهتافات والتصفيق، منها “هاذي غناية ليهم ” و”سينما” و”نساية” و”ريتك ما نعرف وين” “انت شمسي انت” و”العين الي ماتشوفكش” بالإضافة إلى أغانيه الجديدة الناجحة منها “ازهى وغني ويا للا وينك وكيف شبحت خيالك”.

واختتم وصلته الغنائية بأغنية “عشاق الدنيا” من مسلسل النوبة التي أشعلت الأجواء خصوصا مع صعود عبد الحميد بوشناق على المسرح ليطبع قبلة على جبين والده في لقطة مليئة بالاحساس أعجبت الجمهور.