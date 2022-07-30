فن ومشاهير

“عشاق الدنيا”.. لطفي بوشناق بليلة من العمر مع جمهوره في الحمامات

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في “ليلة من العمر” كما وصفها، أحيا الفنان التونسي ​لطفي بوشناق​ حفلا غنائيا في تونس ضمن مهرجان الحمامات الدولي.

وتخلل الحفل حضور عدد كبير من الجماهير وقدم بوشناق باقة من أجمل أغانيه القديمة التي حفظها الجمهور وتفاعل بالهتافات والتصفيق، منها “هاذي غناية ليهم ” و”سينما” و”نساية” و”ريتك ما نعرف وين” “انت شمسي انت” و”العين الي ماتشوفكش” بالإضافة إلى أغانيه الجديدة الناجحة منها “ازهى وغني ويا للا وينك وكيف شبحت خيالك”.

واختتم وصلته الغنائية بأغنية “عشاق الدنيا” من مسلسل النوبة التي أشعلت الأجواء خصوصا مع صعود عبد الحميد بوشناق على المسرح ليطبع قبلة على جبين والده في لقطة مليئة بالاحساس أعجبت الجمهور.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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