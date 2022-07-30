صورة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي على الشاطئ تثير تفاعلًا.. أول لقطة رومانسية بعد الخلافات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، مع زوجها أحمد العوضي، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بعد انتشار صورة رومانسية تجمعهما، تم التقاطها على الشاطئ خلال قضائهما عطلتهما الصيفية.

وفي التفاصيل شارك العوضي المتابعين عبر حسابه الرسمي في موقع “إنستغرام” صورته مع ياسمين، وسرعان ما أثارت تفاعلًا عبر السوشيال ميديا، بخاصة أنها أول لقطة رومانسية تجمع بينهما، بعد أزمة خلافاتهما الأخيرة، التي وصلت لإلغاء متابعة ياسمين، للعوضي عبر “إنستغرام”.

يذكر أنهما كان قد نشب بينهما خلاف، خلال حزيران (يونيو) الماضي، حيث لاحظ الجمهور إلغاء متابعة ياسمين، للعوضي عبر إنستغرام، ما أدى إلى انتشار إشاعات تفيد بطلاقهما، لكن سرعان ما أنهى العوضي هذا الجدل، موجهاً لها رسالة رومانسية، بأنه لا يمكنه التخلي عنها.

وفنياً، يستعد العوضي وياسمين، لخوض تجربتهما الفنية الثانية، بعد الأولى التي كانت من خلال مسلسل “اللي مالوش كبير” الذي عرض في رمضان قبل الماضي، حيث ستتكرر هذه التجربة أيضاً في الموسم الرمضاني المقبل 2023، من خلال عمل من تأليف الكاتب ناصر عبدالرحمن، الذي لم يستقر على اسمه حتى الآن، حيث لا يزال يكتب الحلقات، بينما التصوير من المقرر له خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.