شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم فى حالة حزن بعد رحيل صديقة والدتها الراحلة دلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة إيمى سمير غانم، عن حزنها الشديد لوفاة صديقة والدتها، ونشرت إيمى صورة عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" ربنا يرحمك يا حبيبتي، ويصبر كل أهلك ويصبرني، إنا لله وإنا إليه راجعون" ونشرت إيمى، صورة تجمع والدتها الراحلة دلال عبدالعزيز والراحلة رجاء الجداوي، وصديقتهما الراحلة.







إيمى سمير غانم



ايمى

وسبق وكشفت النجمة ايمى سمير غانم، عن صورة جديدة لوالديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز،، حيث ظهر الراحلان فى الصورة بابتسامتهما المعهودة فى حياتهما

ونشرت إيمى الصورة عبر حسابها على انستجرام، دون التعليق بأى شيء، لكن فور نشر الصورة حرص عدد من الفنانين والمتابعين على الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، منهم فيفى عبده ودارين حداد والمطربة أمينة وليلى زاهر.

كما وسبق وشاركت أيضا، بصورة قديمة جمعت والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بالراحلين الفنانة رجاء الجداوى والفنان محمود عبد العزيز، ونشرت الصورة عبر حسابها بإنستجرام، وعلقت: "ربنا يرحمهم ويغفرلهم

يشار أن آخر أعمال إيمى سمير غانم مسلسل "سوبر ميرو"، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان 2019، تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، ‏إخراج وليد الحلفاوى، بطولة إيمى سمير غانم بمشاركة ‏عدد من النجوم أبرزهم: حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، ‏محمد ثروت، ملك قورة، محمد محمود، أحمد سلطان، ‏بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم‎.