شكرا لقرائتكم خبر عن تامر كرم: يجب على المخرج المسرحي أن يطور من نفسه وفي عروضه التي يقدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال مشاركته في المائدة مستديرة "المخرج والارتجال وحرفية الدراماتورج " بالمهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل ضمن المحور الفكري قال المخرج تامر كرم : يجب على المخرج أن يطور من نفسه وفي عروضه التي يقدمها وأن يكون دائما لديه أفكارا جيدة لتقديمها في مسرحه .

وأشار : بدايتي في التمثيل على مسرح المدرسة وبعد ذلك على خشبة مسرح الجامعة، حيث حققت نجاحا في 6 أعمال مسرحية بالجامعة ، وحققت جلما بأن امتلك مسرحاً وبالفعل حاليا لدي مسرح خاصا وهو "مسرح جراند طيبة" كما قمت بإنتاج العديد من المسرحيات الهامة لكبار النجوم ، وآخرها مسرحية "الملك لير " للنجم الكبير يحيى الفخراني والنجم فاروق الفيشاوي ، وقدمت مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء" في مسرح الطليعة و "هنا انتيجون" في الطليعة أيضا ، و"ليلة ماكبث" بمركز الهناجر للفنون و "ليلة القتلة" بمسرح الطليعة ، و"غنوة" بمركز الهناجر للفنون.

وأشار : حصلت على جوائز وطنية ومحلية مثل جائزة الدولة التشجيعية في الإخراج المسرحي وجائزة أفضل مخرج فى المهرجان القومى للمسرح عام 2017 عن مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء ".