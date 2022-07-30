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تامر كرم: يجب على المخرج المسرحي أن يطور من نفسه وفي عروضه التي يقدمها

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القاهرة - سامية سيد - خلال مشاركته في  المائدة مستديرة "المخرج والارتجال وحرفية الدراماتورج " بالمهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل  ضمن المحور الفكري قال المخرج تامر كرم : يجب على المخرج أن يطور من نفسه وفي عروضه التي يقدمها وأن يكون دائما لديه أفكارا جيدة لتقديمها في مسرحه .

وأشار : بدايتي في التمثيل على مسرح المدرسة وبعد ذلك على خشبة مسرح الجامعة، حيث حققت نجاحا في 6 أعمال مسرحية بالجامعة ، وحققت جلما بأن امتلك مسرحاً وبالفعل حاليا لدي مسرح خاصا وهو "مسرح جراند طيبة" كما قمت  بإنتاج العديد من المسرحيات الهامة لكبار النجوم ، وآخرها مسرحية "الملك لير " للنجم الكبير يحيى الفخراني والنجم فاروق الفيشاوي ، وقدمت مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء" في مسرح الطليعة و "هنا انتيجون" في الطليعة أيضا ، و"ليلة ماكبث" بمركز الهناجر للفنون و "ليلة القتلة" بمسرح الطليعة ، و"غنوة" بمركز الهناجر للفنون.

وأشار : حصلت على جوائز وطنية ومحلية مثل جائزة الدولة التشجيعية في الإخراج المسرحي وجائزة أفضل مخرج فى المهرجان القومى للمسرح عام 2017 عن مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء ".

 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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