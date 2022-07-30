شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أزمة أكرم حسني.. حينما اتهم مرسى جميل عزيز بسرقة 12 أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بين الاقتباس والسرقة، تشتعل بين حين وآخر أزمة حول حقوق الملكية الفكرية لعمل من الأعمال الفنية، آخرها أزمة الفنان أكرم حسنى الذى اتهم بسرقة لحن وكلمات أغنية "للّى" للكينج محمد منير، قبل أن يخرج فى لقاء تليفزيونى ويقدم مستندات وأدلة تثبت براءته، وأن الأمر لا يتعدى كونه توارد أفكار على مستوى الكلمات، والنهل من التراث على مستوى اللحن.

لم تكن تلك أول حادثة يتهم فيها فنان بالسرقة، ففي 9 ديسمبر من عام 1961 نشرت جريدة أخبار اليوم صورة لمحاكمة عقدها جليل البنداري للشاعر مرسي جميل عزيز متهمًا إياه بسرقة 12 أغنية، وكان قضاة المحاكمة، لويس عوض وصلاح عبدالصبور ومحمد مندور وعبدالقادر القط وفى قفص الإتهام يقف مرسى جميل عزيز.

وكان من أبرز الأغانى التي اتهم فيها مرسى جميل عزيز بالسرقة أغنية "يامّا القمر ع الباب" للفنانة فايزة أحمد، واتهم بأنها مأخوذة من أغنية للمطربة الست توحيدة، تقول كلماتها "يابا القمر ع الباب نور قناديله / أردّ يابا الباب ولا أناديله". وردا على تلك الاتهامات أرسل مرسى جميل عزيز إلى جريدة "أخبار اليوم" شيكاً بمبلغ 500 جنيه، متحديا ومطالبا بمحاكمة علنية أمام كبار النقاد، وانتهت المحاكمة بثبوت التهمة على مرسى جميل عزيز فى أغنيتين وبراءته فى 10 أغنيات.

وكان أكرم حسنى فى مرمى الاتهام بسرقة أغنية للّى للنجم محمد منير، وهى الأغنية التي يكتب كلماتها ويلحنها فى أول تعاون بينه وبين الكينج منير، فبعد يوم من اتهام الشاعر عادل صابر، لأكرم حسنى بسرقة كلمات الأغنية ولجوئه للقضاء، اتهمه مطرب شاب بسرقة لحن الأغنية من قبل المطرب الشاب محمود المنسى.

الشاعر عادل صابر، اتهم أكرم حسنى بسرقة كلمات أغنية "للّى" للكينح محمد منير، وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أكرم حسنى واللجوء للقضاء.

وأعلن الشاعر عادل صابر أن القضية ستطرح قريبًا أمام القضاء للحسم فى الموضوع وقد تولى القضية مكتب المحامى أدهم العبودى، دون تجريح أو هجوم على أحد، بحسب قوله.

يذكر أن مذهب الأغنية التى كتبها الفنان أكرم حسنى يقول:

سألته هل داء الولع كان الجواب صدّه

ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدّوا

ومشيت أوشوش في الودع ولا جاني ليه ردّه

اللي فتح باب الوجع واجب عليه ردّه

...

أما الموال الرباعي للشاعر عادل صابر يقول:

صَنـــْف الطــحــــين يتعــــرف ويبـــــان مــن ردُّه

وان كــــان ســــؤالك قبـيــح حــيـبـــان مـــن ردُّه

كُـــــل البــــلايــــا لابــــُد يكــــون لهـــا أسبــاب

واللى فـــتَح بــاب خراب... واجــب عليـــه ردُّه

وحذفت منصة يوتيوب أغنية "ولد الهلالية"، للمطرب الشاب محمود المنسي، بعد الأزمة التي أثيرت بينه وبين الفنان أكرم حسنى حول سرقة لحن أغنية "للي" للكينج محمد منير .

واستعان الفنان أكرم حسنى بمجموعة من الفيديوهات لعدد من الأغانى التي تثبت فلكورية لحن أغنية "للّى" التي لحنها للكينج محمد منير، وذلك خلال استضافته ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى، ومن بينها أغنية الفنانة خضرة محمد خضر.

وأضاف أكرم حسنى: "أنا مش هقول المطرب محمود المنسى سارق أغنيته ، لأنه له حق استخدام الفلكلور، لكنه لم يكتب أنه لحن فلكلور".

وتابع: "أنا احتكمت لخبراء القانون وهناك فرق بين أنك تعلن أن هذا لحنك الأصلى أو أنه مستوحى من الفلكلور، أنا قلت إن ده فلكلور، على عكس الفنان الذى اتهمنى بالسرقة، سأتخذ إجراءات قانونية بعد التشهير بى".

وعن سبب حذف الأغنية، أوضح أن المطرب محمود المنسى قدم ورقة قال فيها إن لحن الأغنية منسوب له، واليوتيوب يتبع نظام الأسبقية فى الشكوى".