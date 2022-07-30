عمرو سلامة: "أهلى رفضوا أدخل كلية فنون جميلة عشان ما أضيعش مستقبلى"

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج عمرو سلامة، إنه عاش فترة طفولته فى المملكة العربية السعودية، لأن أسرته كانت تعمل هناك، مشيرا إلى أنه يتذكر جيدا أول يوم دخل فيه السينما، عندما جاء إلى القاهرة فى إجازة صيفية مع أسرته ودخل سينما رادوبيس فى الهرم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج آخر النهار مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه انبهر جدا عندما دخل السينما، ووقتها كان يعرض فيلم الإرهاب والكباب.

وتابع: "على مدار عمرى وأنا صغير مكنتش شبه حد من أسرتى، فأنا كنت مهتم جدا بالفن، وأهلى كانوا مستغربين وخايفين مستقبلى يضيع، ورغم أن حلمى وأنا فى ثانوية كنت أتعلم رسوم متحركة وأدخل كلية فنون جميلة، دخلت كلية تجارة بسبب رغبة أهلي".

ولفت "سلامة"، إلى أنه كان يدرس كلية التجارة، ولكنه كان يشترى الكتب التى تتحدث عن الأفلام والإخراج، ووقتها تعلم اللغة الإنجليزية حتى يستطيع قراءة الكتب السينمائية فى الخارج.

وتابع: "مهم تبقى عارف قواعد اللى سبقوك عشان تتعلم بشكل غير تقليدى وتبدع، ومخرجين عظماء مش أكاديميين وعملوا أفلام عظيمة".