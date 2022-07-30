بـ “مايوه جرئ”.. إيمان العاصي تستجم داخل حمام السباحة في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في السبت 30 يوليو 2022 09:50 صباحاً - تألقت النجمات بالعديد من الصور على شاطىء البحر خلال إجازتهم الصيفية، وكان اللافت للانتباه ظهور العديد منهن بمايوه لتناسب أجواء البحر والشاطىء.

وهذا الموسم صيف 2022 ظهرت الكثير من الفنانات بـ”مايوهات” مختلفة لاقت ردود فعل كبيرة من قِبل متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من أبرز النجمات اللاتي خطفن الانتباه خلال ظهورهن على البحر كانت إيمان العاصي، حيث ارتدت مايوه، وظهرت في صور أخرى برفقة كلبها” مايلو” بإطلالة صيفية نالت إعجاب الجمهور. فيما انتقدها البعض بسبب ظهورها في الصور بظهر عارٍ وهو ما دفع البعض لانتقادها.

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي :”قمر، الجميلة، فتاة أحلامي، أحلى واحدة، القمر اللي بحبها جدا، ملكة القاهرة”.

أحدث أعمال “إيمان العاصي” في السينما والدراما

وكانت آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي، “فيلم فارس” الذي تم رفعه مؤخرا من السينمات لضعف إيراداته.

فيلم “فارس” بطولة أحمد زاهر، إيمان العاصي، حسين فهمي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، و اللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبدالله، تأليف حسام موسى، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.

وطرحت كل من الفنانة إيمان العاصى والمطرب شاهين أغنية فيلم “فارس” التي تحمل اسم “أنا تمام” قبل طرحه فى السينمات يوم 18 مايو المنقضي، وسبق وطرح صناع الفيلم البرومو الرسمى له ولاقى إعجاب فئة عريضة من روّاد السوشيال ميديا.

وانضمت الفنانة إيمان العاصي، مؤخراً لفريق “مسلسل الجمعية” تأليف محمد سمير مبروك وإخراج محمد النقلي، حيث تعاقدت مع المنتج وائل عامر للمشاركة في بطولة العمل مع الفنان محمود عبد المغني.

من جانبه، قال المنتج وائل عامر، في تصريحات صحفية، إن العمل ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 60 حلقة، وإن شركة الفارس للإنتاج الفني “الجهة المنتج للعمل” تواصل حالياً التعاقد مع عدد كبير من النجوم للانضمام لبطولة المسلسل المقرر أن يبدأ تصويره عقب شهر رمضان 2023 المقبل، وسوف يتم الإعلان عنهم في وقت لاحق، مؤكداً أن المسلسل من نوعية الدراما الشعبية وسوف يتم عرضه خارج السباق الرمضاني.

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