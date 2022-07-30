جوني ديب يجني الملايين من رسومه.. أشخاص ألهموه في حياته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاع النجم العالمي جوني ديب أن يبيع، أمس الخميس، مجموعة من الرسوم لعدد من النجوم بمبلغ تخطى الـ 3.5 ملايين دولار.

فبعد ساعات من إعلان النجم عن أعماله الفنية، تمكن ديب من بيع 780 قطعة من فنه عبر ” كاسل فاين أرت ” Castle Fine Art.

وتصور مجموعة Friends And Heroes الأشخاص الذين ألهموه في حياته ومن بينهم رولينغ ستون كيث ريتشاردز، آل باتشينو، وإليزابيث تايلور.

ونقلت “كاسل فاين أرت” عن ديب قوله: “رسومي حاضرة جداً في حياتي لكنني احتفظت بها لنفسي وقيّدت نفسي، ما من أحد يفترض أن يقيّد نفسه”.

وأشارت “كاسل فاين أرت” إلى أن طلبات شراء رسوم ديب انهالت على موقعها الإلكتروني الذي يعرض 780 عملاً للبيع. وبيعت الرسمة الواحدة بنحو 4800 دولار، في حين بلغ ثمن أربعة رسوم ضمن إطار واحد نحو 18200 دولار.

والجدير ذكره أن مشاركة ديب تعليق “NOW AT #CASTLEFINEART” عبر تطبيق “انستغرام” أدى إلى تدافع المتابعين على موقع المعرض وتسبب في تعطله.