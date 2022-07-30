كأس العالم يجمع فرقة BTS مجدداً بعد الانفصال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم إعلان أعضاء فرقة “بي تي أس” (BTS) رسمياً انفصالهم فنياً للتركيز على أعمال منفردة، تعود الفرقة لتجتمع مجدداً في عمل جديد لكأس العالم 2022.

وسيتعاون نجوم BTS لإصدار أغنية جديدة للحدث الرياضي المنتظر، تزامناً مع اختيار الفرقة الكورية الجنوبية كسفير لشركة Hyundai التي ترعى احتفالات كأس العالم.

كذلك، تشارك الفرقة في الحملة العالمية “Goal Of the Century” إلى جانب نجم كرة القدم ستيف جيرارد، قائد الفريق الوطني الكوري “بارك جيسونغ”، وسفيرة “اليونسكو” نادية نديم، ومصمم الأزياء جيريمي سكوت، والنحات لورنزو كوين وآخرين.

ولم يتم الكشف حتى الساعة عن معلومات إضافية حول الأغنية المنتظرة، ولكن من المقرر طرحها بالتزامن مع الاحتفالات الخاصة بكأس العالم الذي يقام هذا العام في قطر.

وتفاعل جمهور الفرقة، “الأرمي” بشكل كبير مع الخبر وتساءل كثيرون إن كان أعضاء الفرقة سيحضرون حفل افتتاح كأس العالم أو سيقتصر الأمر على إطلاق الأغنية فقط عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل.