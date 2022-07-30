راغب علامة يطرح إستمارة ٦.. “أنا مِية فُلّ وأَلِسطَة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر السوبر ستار راغب علامة أغنيته الجديدة التي حملت عنوان “إستمارة ستّة”، وهي أغنية باللهجة المصريّة من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمود الخيّامي، وتوزيع توما.

هذا وصوّر علامة الأغنية على طريقة الفيديو كليب من إخراج اللبنانيّ زياد خوري، علماً أن تصوير الأغنية تمّ في لبنان بالكامل، وتمّ طرحها على قناة علامة الرسميّة على “يوتيوب”، وبدأت بإحصاد التفاعل والإعجاب الكبيرين فور صدورها.

وكان السوبر ستار قد أصدر هذا العام أيضاً أغنيتين باللهجة المصريّة الأولى بعنوان “ممكن أزعلك” من كلمات محمد البدري، وألحان بينو، وتوزيع مدحت خميس، والتي تمكّنت من تحقيق أكثر من ١١ مليون مشاهدة على يوتيوب، وأغنية “تعاليلي” من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، وحقّقت أيضاً حوالي الـ ١٢ مليون مشاهدة على الموقع نفسه.

هذا وشوّق علامة جمهور بالإستعداد لجديده القادم والذي وعد بأن يكون متنوّعاً بين الأغنيات اللبنانيّة، والمصريّة، والخليجيّة.