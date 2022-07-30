شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يحيى حفلاً غنائيا في تركيا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم اللبناني وائل جسار حفلاً غنائياً، في تركيا، مساء اليوم السبت، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة موسم الصيف.

وطرح المطرب اللبناني وائل جسار، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "أنا مش مصدق"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.

وطرح المطرب اللبنانى وائل جسار مؤخرًا، أغنية "عيان" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من كلمات محمد القاياتى وألحان محمد يحيى وتوزيع هادى شرارة .

وكان النجم اللبناني وائل جسار قد أطلق أغنية أخرى بعنوان "ولا فى الأحلام"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، من اخراج فادى حداد.

تدور قصة فيديو كليب "ولا فى الأحلام" حول صحفية جميلة تأتى لتصوير تقرير مع وائل فيقع فى حبها، ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التى يعيش فيها ليكسب ودها، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.