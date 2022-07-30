خانتني وسكتّ واضحك عليا في الجوازة.. محمود المهدي يفضح منة عرفة ووالدتها بعد الطلاق الثالث… تفاصيل صادمة!

كتب امير فتحي في السبت 30 يوليو 2022 08:47 صباحاً - لم تمر سوى ساعات على إعلان خبر طـلاق الفنانة منة عرفة ومحمود المهدي، حتى ثار روّاد مواقع التواصل الإجتماعي لمعرفة الأسباب الحقيقية والدوافع في انفصال الفنانين بعد شهرين من الزواج حتى خرج المهدي ليوضح الحقائق أمام الجمهور

وعلق محمود المهدى طليق الفنانة منه عرفة على خبر انفصالها بشكل رسمي؛ عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام”.

محمود المهدي يتهم منة عرفة بالخيانة

وكتب محمود المهدي: “تم الطلاق خلاص للأسف كان في خيـانة وعديتها واضحك عليا في أول الجوازة وقتها علشان أحافظ على بيتي سكت وغير أمها سبب خراب البيت بسبب الفلوس عشان اللي بتصرف عليها منه وبسبب إني كنت رافض تشتغل في المجال ده”.

محمود المهدي عبر ستوري إنستجرام

وأضاف: “وأمها مكانش عندها مانع تتنازل مقابل الفلوس بس كل حاجة بالدليل .. فضلت تحاول لحد ما خربت البيت وخدو فلوس مني كتير هي وأهلها واتهجموا عليا وخدوا العفش وبيعوني العربية واخواتها وكل حاجة بالدليل”.

وتابع طليق منة عرفة: «حقي عند ربنا وحسبي الله ونعم الوكيل في خراب البيوت أمها بس والله كل الفلوس اللي خدوها وكل حاجة عملتها هبينها وأنا ما طلعتش عمري اتكلمت من غير دليل أو إثبات بس للأسف وبجد علي غزلان ربنا نجاه واليومين دول هنزل الحجات للأسف أهلها بعد أما شلتهم وصرفت وعملت عملو اللي ما يتعملش معايا».

منة عرفة تؤكد الانفصال بطريقة راقية

وعلى عكس طليقها، أكدت الفنانة الشابة منة عرفة وقوع الطـلاق رسميًا بينها وبين زوجها محمود المهدي، ولكن دول الكشف عن أي تفاصيل خاصة داعية له بالتوفيق، وكتبت منة عرفة عبر حسابها على إنستجرام: “تم الطلاق رسميًا، وربنا يوفق الجميع”.

محمود المهدي يحذف منشوره

قام محمود المهدي – طليق منة عرفة – بحذف منشوره الذي تحدث فيه عن خيانة طليقته الفنانة الشابة «بحسب ما قال عبر ستوري إنستجرام»، وقام المهدي بكتابة منشور أخر بعدها.

وكتب طليق منة عرفة، في منشوره عبر ستوري حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل أم ورا خراب بيت بنتها وكل همها الماديات بس ربنا يعوضني على كل خسارة خسرتها وثقتي في ربنا كبيرة لأني ما قصرتش بالعكس كنت بحافظ».

ويأتي خبر الطـلاق بعد مرور شهرين وأسبوع على إعلان محمود المهدي زواجه من منة عرفة، يوم 21 مايو الماضي.

آخر صورة تجمع الثنائي منة عرفة ومحمود المهدي قبل الانفصال

أزمات منة عرفة ومحمود المهدي

وظهرت منة عرفة خلال الأيام الماضية بمفردها في عدة صور نشرتها من شواطيء مدينة دهب، حيث كانت تقضي إجازتها الصيفية.

في يونيو 2021 أعلنت منة عرفة ارتباطها رسميًا بالفنان محمود المهدي، وبعد عقد القران، وأثناء التحضير لحفل الزفاف، حدثت بينهما مشكلة كبيرة، وتم الانفـصال.

وشهدت علاقة منة عرفة وطلـيقها محمود المهدي عدة تصاعدات، حيث سبق لها الانفصال مرتين بعد عقد قرانهما، وتمهلا في اتخاذ خطوة الطلاق الرسمي، قبل حدوث الصلح أول أيام عيد الفطر الماضي، ثم الطلاق بعد أسبوعين من عيد الأضحى.

وكانت الفنانة منة عرفة قد كشفت مؤخرا أن الطلاق بينها وبين زوجه محمود مهدي لم يتم رسميا وذلك خلال حلولها ضيفة في برنامج “سابع سما” من تقديم راغدة شلهوب.

وكتب محمود المهدي عبر حسابه على «فيسبوك» وقتها: “الناس اللي بتتصل وتسأل خلاص كل حاجة قسمة ونصيب، وأنا كراجل شرقي صعيدي، فيه حاجات مش هتنفع معايا، وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقاءها في الوسط الفني، فأكيد مش هقف في دا، وربنا يكرمها في المجال الفني، وتوصل أعلى حاجة فيه”.

وتردد وقتها أن سبب الخلاف اعتراض “المهدي” على مشهد يجمع بين منة والفنان محمد نجاتي في أحد الأعمال الدرامية، وبعد أيام من الانفصال تم الصلح بينهما، وكتبت منة عرفة عبر حسابها على إنستجرام قائلة: “أشعر بالنعمة”.

وحول سبب الانفصال، أوضح محمود المهدي أن مكالمة هاتفية كانت السبب في ذلك، معلقاً: “كبيرهم كان سبب كبير في الانفـصال، كنت بجانبها عندما تلقت اتصالا من هذا الشخص، الأيام اللي جاية هيتم توضيح بعض النقاط من المكالمة، وأتمنى الخير لأي حد كان في حياتي”.

وكانت منة عرفة احتفلت بعقد قرانها على محمود المهدي، في 30 يونيو/حزيران 2021، بعد قصة حب جمعت بينهما، فيما أعلن محمود المهدي، بعد ذلك في أقل من عام، خبر انفصاله عنها للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أما الطلاق الثاني فكان في الأول من مارس/آذار هذا العام 2022، ليعلن محمود المهدي انفصاله عن زوجته الفنانة الشابة منة عرفة، على إثر اتهامات طالت الفنان محمد نجاتي بأنه السبب وراء طلاقهما.

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