صورة صادمة ونادرة جدًا لياسمين صبري من طفولتها.. بدت أجمل من الآن بكثير ومن دون شامة؟!

كتب امير فتحي في السبت 30 يوليو 2022 08:47 صباحاً - أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن نشر صورة قديمة جدًا للفنانة ياسمين صبري بدت فيها اية في الجمال والحُسن.

وتعتبر السيدة مروة يحيى الغور، التي قالت إنها قريبة النجمة ياسمين صبري هي اول من نشر هذه الصورة من طفولتها، حيث اكدت أن الفنانة ورثت جمالها عن شقيقة والدها، واللافت أن أغلب متابعيها توقفوا أمام عدم وجود الشامة الشهيرة على وجه الطفلة، وردت عليهم بأنها لا تتذكر مكان الشامة ولا متى ظهرت.

وقالت الغور عبر حسابها على “فيسبوك“: “ياسمين بنت خالي، صورة حصرية لياسمين صبري في فرح خالتي”، ثم نشرت صورة منفردة لياسمين عن قًرب، وتغيب شامة وجهها، وتساءل أصدقاء مروة عن الحسنة في وجهها، فردت: “يا جماعة الحسنة مش باينة في الصورة عادي.. أنا نفسي مش فاكرة الحسنة دي فين، أنتم إيه؟”.

وأعادت الفنانة ياسمين صبري نشر صورتها نقلًا عن ابنة عمتها “مروة” عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، دون تعليق، ولكن مروة قامت بنشر صورة لوالدتها الطبيبة “هالة صبري” لتظهر التشابه بين ملامح ياسمين وعمتها هالة، قائلة: ركزوا دي ماما ودي ياسمين، تبقى عمتها، عرفتوا الحلاوة جاية منين؟، وأكد الأصدقاء على التشابه الكبير بينهما.

ياسمين صبري ورثت جمالها عن عمتها السيدة هالة صبري

ياسمين صبري تتحدث عن طفولتها

وتطرقت ياسمين للحديث عن حياتها وطفولتها حيث قالت : كنت طفلة لا أملك كل ما أحلم به، كنت أتمنى أن أملك ملابس وأحذية جميلة ، فتخيلت ودربت عقلي الباطن على هذا التخيل دون أن أدري، وعندما كبرت تطور الأمر معي وأصبحت أدرب نفسي على تخيل طموحاتي وأحلامي الأكبر .

وتابعت: كل مرحلة تصل لها سيكبر حلمك معك، أحببت نفسي جدا، ولهذا لم أختلط بأشخاص “ملهمش لازمة” ، كنت أرى أنني أستحق الأفضل، وأقول كيف أسعى للأفضل وأنا أورط نفسي في أشياء تهــ ين نفسي وتقلل من شأنها، لو فعلت ذلك سأضع نفسي في منطقة أو تصنيف سيراني الناس من خلاله دائمًا.

وركزت ياسمين حديثها بصورة كبيرة حول العلاقات حيث قالت أيضًا : اختاروا الناس اللي حواليكم ، فيه ناس مصـاصين طاقة .

ولكن المثير أن ياسمين فاجأت متابعيها بتعليقاتها حول رؤيتها لذاتها بمنظور روحاني حيث قالت : أنا مبروكة، ربنا مباركلي حياتي ومهما حصلي أنا محصنة بقوة ربنا .

وقد نالت مداخلة ياسمين إشادات واسعة من متابعيها حيث تواجد اسمها ضمن قائمة الكلمات الأكثر بحثًا على موقع “تويتر” خلال الفترة الماضية.

أحدث أعمال ياسمين صبري

الجدير بالذكر ان ياسمين صبري، تشارك في بطولة فيلم “صقر المحروسة” مع الفنان أحمد عز، وينتمي فيلم “صقر المحروسة” إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

ياسمين صبري تواصل تحضيرات فيلم صقر المحروسة، وبدأت تصويره في منتصف شهر يوليو الجاري، ويقع الفنان أحمد عز في حبها خلال أحداث الفيلم، كما يجسدان شخصيتان حقيقيتين في العصر الإسلامي، ولكن لم يتم تناولهما بشكل درامي من قبل.

وتدور أحداث فيلم صقر المحروسة في إطار تاريخي عن إحدى الفترات في العصر الإسلامي، وتتضمن مشاهد العمل 15 معركة حربية، يتم تصوير مشاهد الفيلم بين مصر ودبي والمغرب والأردن.

تعاقد حتى الآن على فيلم صقر المحروسة كل من الفنان أحمد عز وياسمين صبري، ومُرشح الفنان ماجد الكدواني، وجاري التعاقد مع باقي أبطال الفيلم، وهو من تأليف محمود حمدان، وتحت قيادة المخرج أحمد علاء.

كما أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، كان “مسلسل فرصة تانية” الذي عرض في موسم دراما رمضان 2020.

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