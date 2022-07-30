شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف سلسلة Peaky Blinders: اقتربت من الانتهاء من كتابة فيلم جديد مشتق من المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب ستيفن نايت، مؤلف سلسلة Peaky Blinders، أنه أوشك على الانتهاء من كتابة فيلم جديد مستوحى من السلسلة، حيث صرح نايت: "لقد أوشكت على الانتهاء من كتابة فيلم جديد مستوحى من سلسلة Peaky Blinders، وسنقوم بتصويره بـ مجرد الانتهاء من الاستعدادات الأولية".

وأضاف نايت: "سنصور الفيلم الجديد بالاستوديوهات في حى ديجيبت، بـ برمنجهام، مكان تصوير المسلسل الأصلى، لذا فالأمر يشبه عودة أعضاء عصابة الـ Peaky Blinders من جديد".

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع، سئل عن احتمالية وجود بعض من أبطال السلسلة الأصلية في الفيلم الجديد، وأجاب نايت: "بالطبع، ونأمل أن تكون بعض الوجوه الجديدة مفاجئة، وأتمنى أن يتم التصوير في خلال 18 شهرًا".

اختتم الموسم السادس والأخير من Peaky Blinders في أبريل الماضى، كما كشف الممثل العالمى جو كول أحد أبطال مسلسل Peaky Blinders، عن شعوره بعد مشاهدة الموسم السادس من العمل، حيث لعب كول دور جون شيلبي شقيق تومي شيلبي في المسلسل لـ مدة ثلاث مواسم، قبل مغادرته في عام 2017.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، صرح كول قائلا:" لم أشعر بالندم مع خروجى من سلسلة Peaky Blinders بعد ثلاث مواسم فقط، بل شعرت أننى أعطيت هذه الشخصية كل ما يمكن".

وأكمل كول حديثه قائلا:" اعتاد متابعى المسلسل أن يأتوا إليّ ويقولون" أنت ذلك الرجل القوي من Peaky Blinders"، وكنت أشعر بالسعادة، ولكن مع الوقت بدأت أشعر بالملل بسبب وصفى بالشخص القوى أو الشرير".